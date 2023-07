Veículos são removidos e duas pessoas foram presas durante operação de trânsito

Poços de Caldas, MG – Prefeitura de Poços de Caldas, através da Defesa Social por meio do Departamento Municipal de Trânsito com apoio da Polícia Militar, realizou operação e abordagens de Trânsito em dois pontos da cidade, nesta quarta-feira(5).

No bairro Maria Imaculada, região Oeste da cidade, quatro carros e cinco motocicletas foram removidas em situações irregulares, 11 pessoas inabilitadas, foram aplicadas 37 autuações, 137 veículos abordados e duas prisões. Já na rua Pernambuco, no centro da cidade, quando os agentes de Trânsito faziam fiscalização rotineiras visualizaram uma motocicleta CG Titan com 02 ocupantes, momento que, ao ser dada a ordem de parada para abordagem, a garupa desembarcou e evadiu a pé pela rua Pernambuco, sendo perseguido pelas equipes.

Durante a perseguição foi visualizado o momento em que o autor dispensou uma pochete, jogando debaixo de um veículo estacionado na via. Nas proximidades da sede do Demutran o autor foi contido pelos militares, sendo algemado e preso.

Na pochete continha 09 pedras de crack e 02 buchas de maconha, além de $345,00 em dinheiro.

O condutor da motocicleta não possui CNH e afirmou que exercia a profissão de mototáxi e transportava o autor de tráfico para o centro da cidade, sendo preso pelo exercício ilegal da profissão. Os dois foram conduzidos para a delegacia.

Com objetivo de oferecer mais segurança a quem transita em Poços de Caldas, ações como essa são realizadas regularmente no município. Todos os veículos foram recolhidos e serão liberados após pagamento de taxas obrigatórias e multas relativas às irregularidades.

O diretor do Demutran, Bruno Magalhães, destaca que essas ações são sempre importantes para tirar de circulação condutores que trafegam de forma irregular e garantir mais segurança a cidade.