Vinícius de Araújo Raimundo, de Poços, brilha na Copa Panamericana de Judô

Poços de Caldas, MG – Vinícius de Araújo Raimundo, conhecido como “Vinão” pelos amigos, conquistou mais um importante resultado em sua carreira no judô. Dessa vez, ele obteve a 3ª colocação na Copa Panamericana de Judô, realizada na cidade de Salvador, Bahia. Representando o SESI-SP, Vinícius acumula uma série de resultados expressivos no cenário nacional nos últimos meses.

Nos últimos dois meses, Vinícius conquistou importantes títulos, evidenciando seu talento e dedicação. Ele foi campeão brasileiro Região V (SP, PR, SC, RS), vice-campeão brasileiro de judô, campeão paulista e campeão dos Jogos Escolares de São Paulo, onde representará o estado nos Jogos da Juventude. Agora, com a 3ª colocação no Panamericano, Vinícius adiciona mais um feito notável ao seu currículo.

As preparações de Vinícius seguem intensas, visando a participação na Copa Minas, que acontecerá em Belo Horizonte nos dias 15 e 16 de julho, além dos Jogos da Juventude em setembro. O jovem atleta está focado em alcançar novos sucessos e continuar sua trajetória de excelência no judô.

De acordo com o sensei Júnior, pai de Vinícius, o jovem atleta é treinado por Marco Antônio Inácio, também de Poços de Caldas, com quem Júnior treinou durante sua própria trajetória no judô. Segundo Júnior, Vinícius tem mostrado uma evolução técnica e física impressionante, além de ser extremamente focado em relação aos seus objetivos.