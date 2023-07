Câmara de Poços de Caldas recebe a exposição Me Vejo em Você

Poços de Caldas, MG – Até o final do mês de julho, por iniciativa do presidente vereador Douglas Dofu (União Brasil), a Câmara de Poços recebe a exposição “Me Vejo em Você”, que busca contemplar mães e filhos por meio da arte e da fotografia. A mostra reúne imagens em preto e branco da fotógrafa afetiva Keziah Virgínia, além de um cantinho com receitas das mamães, passadas de geração em geração, que foram enviadas pelas participantes do projeto. A exposição conta, ainda, com um espaço de incentivo à leitura, com a apresentação da obra “Afetos – coletânea de histórias reais maternas para mães e filhos” e “Falar sobre Afeto – Histórias Fotográficas”, com a síntese desta edição e das edições anteriores da mostra.

O projeto Me Vejo em Você teve início em 2018, quando foi realizada a primeira edição no Café Concerto. Nos anos seguintes, a exposição percorreu outros locais, como o Shopping de Poços. Em 2020, com a pandemia, o trabalho foi adaptado para uma versão digital. “Nestes anos, contamos com a colaboração de mais de 250 mulheres e mães que trouxeram suas famílias, filhos e filhas, avós e até amigas para fazerem parte desta rede. O projeto Me Vejo em Você evoluiu de uma mostra de fotografia para uma mostra interativa e inclusiva, que hoje conta com fotografias com descrição em Braille e QR Code acessível para audiodescrição das imagens em 3D”, contou Keziah.

Segundo a fotógrafa, a finalidade da exposição é criar um espaço de reconhecimento às mães, mostrando os momentos afetivos entre elas e seus filhos. “Também sou mãe de duas mulheres, Ana Vitória e Gabriela, e assim que contei a ideia elas se mostraram prontas a ajudar. Enquanto eu fazia as fotos com as mulheres, Gabriela foi tomando conta da área da curadoria e Ana Vitória se disponibilizou para fazer o design gráfico e consultoria em etiqueta. Tive, também, o

apoio do meu marido, com sua habilidade em tecnologia, impressões 3D e conhecimento em informática. Percebi, ao longo dos anos, que o projeto foi tomando um espaço muito especial na minha vida e até dentro da minha família, já que se tornou este ponto de encontro de todos nós, um espaço de acolhimento, troca de experiências, muito afeto e muitas histórias familiares”, destacou Keziah.

Nesta semana, aconteceu a abertura da exposição, com a presença de vereadores, da fotógrafa Keziah Virgínia, da curadora Gabriela Virgínia e de algumas mães que fizeram parte do projeto. “Acredito que este projeto, hoje, faz parte da minha história. Ele nasceu de uma ideia de unir mães e hoje se transformou em uma plataforma de acolhimento, troca de experiências e em um modo de elevar a autoestima das mulheres que passam por tantas transformações ao longo da vida, seja na gravidez, no puerpério ou até mesmo na idade madura. O Me Vejo em Você celebra as mulheres, independente da sua idade, e com nossa exposição desejamos compartilhar com as mães mais momentos de positividade, sabedoria, empatia, sorrisos, gratidão e gentileza”, ressaltou a fotógrafa durante a abertura.

O vereador Douglas Dofu falou do trabalho realizado pela fotógrafa e, também, da satisfação em propor essa ação na Câmara. “Uma honra propor a apresentação desse projeto no Legislativo, um projeto que retrata a relação entre mães e filhos. A Keziah demonstra grande habilidade em capturar esses momentos únicos e emocionantes que envolvem o universo materno. Convido toda a população para que visite essa bela exposição”, disse. As visitas podem ser feitas até 28 de julho, de segunda a sexta-feira, das 09 às 18h, no saguão de entrada da Câmara de Poços.