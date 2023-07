Copa ‘Energizando a Garotada’ começa em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na manhã de ontem (6) aconteceu a abertura da Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada”, na Caldense. O evento tem participação de diversas equipes nas categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15 masculinos, além da sub-15 e sub-17 femininas.

Ao todo, 12 equipes em cada categoria competem na Copa Municipal de Futsal de Base. Os resultados podem ser acompanhados no site www.aapc.com.br.

A copa é realizada pela Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC), com apoio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, por meio do edital do Governo Estadual de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Além disso, o DME é a incentivador do projeto.