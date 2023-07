Equipe de basquete também disputa final nos Jogos Escolares 2023

O Colégio Pelicano, representando Poços de Caldas-MG, colocou mais uma equipe nas finais do Jemg 2023. Depois dos meninos do futsal, agora foi a vez da equipe de Basquete Masculina (Módulo I) estar nas finais dos Jogos Escolares amanhã, 08, na cidade de Passos-MG. Os atletas venceram a cidade de Pouso Alegre-MG, numa revanche emocionante, com o placar de 32×31. A final do basquete masculino será contra o Colégio Marista de Varginha-MG. A equipe feminina de basquete (Módulo I) disputa o 3º lugar também na manhã deste sábado.

Assista a comemoração dos atletas: