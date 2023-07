Futsal de Poços de Caldas está na semifinal da etapa regional do Jemg

Poços de Caldas, MG – O time de futsal do Instituto Educacional São João da Escócia conquistou mais uma vitória na fase regional dos Jogos Escolares, disputada na cidade de Passos. O time de Poços venceu o Colégio Empreender de Itajubá por 4×0.

Os jogos

Ao todo 63 municípios participam das disputas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). A fase regional acontecerá até 9 de julho, em Passos. O evento reúne mais de mil atletas. O torneio é promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, uma parceria da Secretaria de Estado de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, de Passos. As modalidades disputadas são: futsal, basquete, vôlei, xadrez e handebol. Quem passar pela fase estadual, disputará a final em Uberaba, no mês de agosto. Estudantes e atletas de 12 a 14 anos, nascidos em 2011/10/09 e de 15 a 17 anos, 2008/07/06, nos módulos I e II. Além de Passos, os municípios jurisdicionados à Superintendência Regional de Ensino, os outros que serão representados na etapa Regional, são: Capitólio, São João Batista do Glória, Piumhi, Pimenta, Alpinópolis e Carmo do Rio Claro. Ainda da região, São Sebastião do Paraíso, Cássia, São Pedro da União, Conceição da Aparecida, Muzambinho, Nova Resende, Guaxupé, Monte Santo de Minas, São Tomás de Aquino e Guaranésia.

RESULTADOS DA RODADA

BFI – E.E. Jair Santos – Passos – Cancelado – Colégio Marista – Varginha

BFI – E.E. Doutor Luiz Pinto de Almeida – Santa Rita do Sapucaí 12 X 09 Colégio Arceburguense – Arceburgo

BFI – Instituto Educacional São João da Escócia – Poços de Caldas – 19 X 30 E.E. Eulália Gomes de Oliveira – Paraisópolis

BMI – E.E. São José – Passos 06 X 32 E.E. Professor Antônio Magalhães Alves – São Lourenço

BMI – Varginha 44 X 20 Curso G9 – Itajubá – Conforme o artigo 4º letra C, ambas as equipes foram punidas.

BMI – E.M. José Serafim – Lavras 07 X 39 – E.M. Antônio Mariosa – Pouso Alegre

BMII – E.E. Alfredo Olivotti – Extrema 34 X 39 E.E. Eulália Gomes de Oliveira – Paraisópolis

BMII – Colégio Dom Inácio – Guaxupé 55 X 57 Instituto Gênesis de Educação e Cultura – São Lourenço

BMII – IFMG – Campus Piumhi – Piumhi 12 X 44 Colégio Marista – Varginha

BFII – E.E. Américo Dias Pereira – Três Corações – Cancelado – E.E. Alfredo Olivotti – Extrema

BFII – E.E. Firmino Costa – Lavras 47 X 21 – E.E. Professor Antônio Magalhães Alves – São Lourenço

FMI – E.E. Padre João Neiva – Santana da Vargem 03 X 06 Colégio Universitário Professor Canísio Ignácio Lunkes – Lavras

FMI – Instituto Educacional São João da Escócia – Poços de Caldas 04 X 00 Colégio Empreender – Itajubá

FMI – E.E. Doutor Delfim Moreira – Santa Rita do Sapucaí – Cancelado – E.E Nossa Senhora da Penha – Passos

FFI – E.E. Major Leonel – Cabo Verde 03 X 02 E.E. Coronel Gabriel Penha de Paiva – Varginha

FFI – E.E. Barão do Rio Branco – Itajubá 01 X 02 E.M. Pio XII – Pouso Alegre

FFI – E.E. Paraisense – São Sebastião do Paraíso 07 X 01 E.E. Doutor João Batista Hermeto – Lavras

FFI – E.E. Coronel Lourenço Belo – Capitólio 01 X 01 E.M. Coronel Porfírio Mendes Pinto – Alagoa

FFII – E.E. Doutor Humberto Sanches – São Lourenço 01 X 05 E. E. Professora Júlia Kubitschek – Passos

FFII – E.E. Barão do Rio Branco – Itajubá 10 X 02 E.E. Professor Salatiel de Almeida Muzambinho

FFII – E.E. Afonso Pena – Varginha 01 X 01 E.E. Paula Frassinetti – São Sebastião do Paraíso – Pênaltis: (03 x 02)

FMII – E.E. Nazle Jabur – Passos 02 X 01 E.E. Nossa Senhora Aparecida – Passa Quatro

FMII – E.E. Virgínia Marcondes Escobar – Camanducaia – Cancelado – E.E. Doutor Benedito Leite Ribeiro – Guaxupé

FMII – E.E. João Melo Gomide – Perdões – Cancelado – E.E. Professor Caio Albuquerque – Nova Resende

HMI – E.E. José Severiano Filho – São João Batista do Glória 14 X 37 E.E. Padre Antônio Vieira – Campos Gerais

HMI – E.M. Doutor Emílio Abdon Póvoa – São Lourenço 23 X 21 E.E. Doutor Tancredo de Almeida Neves – São Tomás de Aquino

HMI – Colégio Tiradentes PMMG – Passos 13 X 28 Colégio Junqueira – Unidade I – Andradas

HMI – Colégio São José – Pouso Alegre 16 X 12 E.E. Professor Arcádio Nascimento Moura – Pedralva

HFI – E.E. João Ribeiro de Carvalho – Conceição dos Ouros 09 X 12 E.E. Paraisense – São Sebastião do Paraíso

HFI – E.E. Dr José Mesquita Netto – Campo do Meio 17 X 19 Colégio Franciscano Santo Inácio – Baependi

HFI – Colégio Junqueira – Unidade I – Andradas 28 X 14 Colégio Objetivo de Passos – Passos

HFI – E.E. Professor Francisco de Paula Rebelo Horta – Piumhi 14 X 13 Colégio e Curso Máximus – Ouro Fino

HFII – E.E. Padre Chico – Campo do Meio 24 X 08 E.E. Rodolfo Almeida – Formiga

HFII – E.E. João Ribeiro de Carvalho – Conceição dos Ouros 08 X 18 Colégio Franciscano Santo Inácio – Baependi

HFII – E.E. Benedito Ferreira Calafiori – São Sebastião do Paraíso 16 X 20 Colégio Junqueira – Unidade I – Andradas

HMII – E.E. Doutor Humberto Sanches – São Lourenço 55 X 12 E.E. São José – Passos

HMII – E.E. Padre Antônio Vieira – Campos Gerais 36 X 13 Colégio Santa Teresinha – Formiga

HMII – E.E. João de Souza Gonçalves – Botelhos 22 X 08 E.E. João Ribeiro de Carvalho – Conceição dos Ouros

HMII – E.E. Alice Autran Dourado – Guaranésia 27 X 27 Colégio São José – Pouso Alegre

VFI – E.E. João Goulart Santiago Brum – Natércia 00 X 02 Instituto Presbiteriano Gammon – Lavras

Parciais: ( 07×25) (24×26)

VFI – E.E. Alice Autran Dourado Guaranésia 02 X 00 Instituto Educacional São João da Escócia – Poços de Caldas

Parciais: (25×19) (25×20)

VFI – Colégio dos Santos Anjos – Varginha 02 X 00 Colégio Tiradentes PMMG – Passos

Parciais: (25×20) (29×27)

VMI E.E. Nilo Peçanha – Itamonte 02 X 01 Colégio dos Santos Anjos – Varginha

Parciais: (25×23) (21×25) (15×06)

VMI 1 – E.E. Dr. Cícero Ferreira – Santo Antônio do Amparo 01 X 02 E.E Padre José Espíndola – Pimenta

Parciais: (05×25) (26×24) (06×15)

VMI – E.E. João Goulart Santiago Brum – Natércia 02 X 00 E.E. Prefeito Celso Vieira Vilela – Heliodora

Parciais: (25×11) (25×10)

VMII – E.E. Nilo Peçanha – Itamonte 02 X 01 IFSULDEMINAS – Campus Passos – Passos

Parciais: (25×09) (21×25) (15×11)

VMII – Instituto Perfil de Educação – Piumhi 02 X 01 E.E. João Goulart Santiago Brum – Natércia

Parciais: (19×25) (25×10) (15×10)

VMII – E.E. Padre José Antônio Panucci – Conceição da Aparecida – 02 X 00 E.E. Alfredo Olivotti – Extrema

Parciais: (25×12) (25×13)

VFII – E.E. de Ensino Fundamental e Médio – Poços de Caldas 00 X 02 E. E. Professor João Menezes – Piumhi

Parciais: (17×25) (17×25)

VFII – E.E. Alice Autran Dourado Guaranésia 00 X 02 E.E Professor Souza Nilo – Itanhandu

Parciais: (20×25) (19×25)

VFII – Instituto Federal De Educação – Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – Campus Inconfidentes – Inconfidentes 02 X 00 Sapucaí Mirim

Parciais: (25×15) (25×11)