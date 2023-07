Músico de Feira de Santana se apresenta no Festival de Inverno de Poços

Poços de Caldas, MG – O músico Nick Amaro, vocalista da Banda Roça Sound, estará em Poços de Caldas para uma participação especial e uma apresentação neste mês de julho. Ele traz para a cidade a sua seleção de músicas que conectam periferias ao redor do mundo, misturando sonoridades nordestinas e afro-americanas com elementos do rap e reggae.

No dia 14, às 18 horas, Nick Amaro marcará presença como DJ convidado na #OcupaMia (MIA – Mostra Integrada de Artes), organizado pela Carvalho Agência Cultural para a programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas. Este ano, de acordo com a produtora Chiara Carvalho, a #OcupaMIA propõe novos usos para a Praça do Imigrante (Xadrez), ao lado da FEPASA, com música, instalações visuais e performances literárias, valorizando o espaço e a presença do público, criando novas conexões ao reafirmar sua iniciativa de provocar novos olhares para os aparelhos urbanos.

No dia seguinte, sábado, às 23 horas, o Bar Santa Ruah receberá Nick Amaro para uma apresentação como DJ. O Santa Ruah, conhecido por ser um espaço dedicado à arte, cultura e boa música, será o cenário perfeito para que os ritmos ecléticos e contagiantes do artista tomem conta da noite.

Nick Amaro é um artista versátil, atuando como compositor, DJ, Seletor, MC, beatmaker, produtor musical e, é claro, vocalista da banda Roça Sound, originária de Feira de Santana, Bahia. É experiente em conectar ritmos das periferias do mundo com referências do nordeste trazendo a junção do sound system, hip-hop e o repente. Traz o suingue da música dos guetos para fortalecer a conexão de gênero, raça e opção sexual.

A vinda de Nick Amaro a Poços de Caldas é uma produção da Lavanda Cultural.

Serviço:

DJ Nick Amaro

#OcupaMia

Praça do Imigrante

dia 14/07, às 18 horas

Grátis

Santa Ruah

dia 15/07, às 23 horas

Free até as 23 horas com nome na lista.