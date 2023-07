“O Poder do Hábito” é a indicação da semana das Bibliotecas Públicas

Poços de Caldas, MG – “Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre a sua capacidade de mudar se estiverem por conta própria, porém um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé.” O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, é a indicação de leitura do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Poços de Caldas desta semana.

O autor do livro é um conhecido jornalista norte-americano chamado Charles Duhigg, que trabalhou no New York Times e chegou a ganhar um Prêmio Pulitzer, o Oscar do jornalismo mundial. “O Poder do Hábito” permaneceu por 60 semanas na lista de mais vendidos do jornal e foi resultado de um trabalho jornalístico com centenas de fontes.

A ideia central da obra é que os hábitos são a base de nossa vida diária, desde as ações mais simples até os comportamentos mais complexos. E, ao entender como os hábitos funcionam, podemos usá-los a nosso favor para alcançar nossos objetivos e obter sucesso na vida.

O livro é dividido em três partes: a primeira trata dos hábitos e das rotinas das pessoas; a segunda aborda os hábitos das empresas e das grandes organizações; e, por fim, os hábitos sociais. Ou seja, o autor procurou englobar a maior quantidade possível de cenários que necessitam de hábitos e rotinas para funcionarem.

Título: O Poder do Hábito

Autor: Charles Duhigg

Ano de publicação: 2012

Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

“O Poder do Hábito” é indicação de leitura da equipe da Biblioteca Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães e está disponível para empréstimo nas Bibliotecas Júlio Bonazzi e Centenário, além da própria Manuel Francisco Costa Guimarães.

Confira os

endereços e os

horários de

funcionamento:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 7h às 15h.