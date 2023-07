Poços-caldense termina em sétimo lugar no xadrez dos Jogos Escolares, etapa regional

Poços de Caldas, MG – Na etapa regional dos Jogos Escolares, o talentoso enxadrista Gabriel V. Fernandes, representante da Escola Estadual Francisco Escobar, da cidade de Poços de Caldas, conquistou a 7ª colocação no Módulo II – Masculino.

Com muita estratégia e habilidade, Gabriel enfrentou diversos competidores da região, demonstrando seu talento no jogo de xadrez. Sua dedicação e estudo do jogo renderam bons resultados, garantindo uma posição de destaque na competição.

Com um total de 10,5 pontos conquistados ao longo das partidas, Gabriel mostrou-se um adversário formidável. Seu desempenho exemplar e sua capacidade de antecipar os movimentos dos oponentes renderam-lhe um respeitável lugar no pódio.