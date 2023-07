Previsão do tempo nesta sexta-feira, 07, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta sexta-feira, 07, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 20 graus e a mínima de 06 graus.

Minas Gerais

Sexta-feira . 07, sem alterações nas condições do tempo em Minas Gerais. O dia começa com baixas temperaturas em todo o estado, geada em pontos isolados no Sul e névoa úmida em localidades isoladas da faixa Leste. À tarde persistem baixos índices de umidade principalmente no Norte e Oeste mineiro. As temperaturas permanecem praticamente estáveis em todas as regiões mineiras