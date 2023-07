Projeto do Amanhã – Atleta do Futuro participa da I Corrida dos Bombeiros

Poços de Caldas, MG – O Projeto do Amanhã – Atleta do Futuro participou no último final da semana da Primeira Corrida dos Bombeiros. O projeto é realizado através da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sendo incentivado pela empresa Unimed e Patrocínio Municipal Prefeitura de Poços de Caldas, o Projeto do Amanhã – Atleta do Futuro com a coordenação administrativa de Miranel de Oliveira Domingos , auxiliar de coordenação Luiz Roberto Domingos e Waldir Pelozi, coordenação técnica de Joana D’Arc Jeremias Pelozi, conforme a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte Nº 8.624/09.

5 Km Masculino

Rafael Leôncio da Silva – Campeão Geral

Gabriel Geremias – 6º Colocado – Categoria 14 a 24 anos

Vitor Veronesi de Lima – 8º Colocado – Categoria 14 a 24 anos

Gabriel Mateus de Toledo – 13º Colocado – 25 a 29 anos

Diego Henrique – 1º colocado – Categoria 25 a 29 anos

Wander Otávio Maciel – 1º Colocado – Categoria 30 a 34 anos

Jonas Willian Porto – 7º Colocado – Categoria 35 a 39 anos

Djarme Rodrigues Carolino – 2º Colocado – Categoria 45 a 49 anos

Valdir da silva – 5º Colocado – Categoria 45 a 49 anos

Marco Antônio da silva – 1ºColocado – Categoria 50 a 54 anos

Luis Antônio dos Santos – 9º Colocado – Catergoria 50 a 54 anos

Célio Custódio de Lima – 1º colocado – categoria 55 a 59 anos

Luiz Roberto Domingos – 7º colocado- categoria 55 a 59 anos

Dirceu Flausino – 3º Colocado – Catregoria 60 a 69 anos

5 km Feminino

Mislene Aparecida de Paiva – Vice campeã geral

Emily da Silva Ribeiro – 3º Colocada – Categoria 14 a 24 anos

Laís de Oliveira Domingos – 4ª Colocada – Categoria 14 a 24 anos

Shaiene Aparecida Maciel – 11º Colocada – Categoria 30 a 34 anos

Elizângela Apolinário – 6ª colocada – Categoria 35 a 39anos

Adriana de Cássia de Melo – 4ª Colocada – categoria 45 a 49 anos

Izabel Pereira Maciel – 3º Colocada – Categoria 55 a 59 anos

Miranel de Oliveira Domingos – 6ª colocada Categoria 55 a 59 anos

Participou a equipe infanto juvenil com excelentes resultados.