Acreditar é o primeiro passo para conseguir!

Nilton Junqueira

Ao longo da vida acabamos tendo oportunidade de conviver com várias pessoas e cada uma a seu modo tem sua forma de ser. Uns mais outros nem tanto demonstram foco, vontade e sobretudo procuram alcançar seus objetivos, através do trabalho, das iniciativas e realizações. Aqui em Poços de Caldas, vários e me incluo, assim procedem.

No mês de maio de 2023, através entrevista, o amigo e ex-deputado Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, um dos fundadores do PSDB e membro do Diretório local, no qual atualmente sou o presidente, deu uma entrevista onde lançava o nome do nosso competente prefeito Sérgio Azevedo, para vir a ser o candidato a Governador nas próximas eleições.

Em que pese o Prefeito estar diretamente focado e voltado para o excelente trabalho que executa frente a Administração Municipal, com iniciativas planejadas, necessárias e pontuais, certamente os filiados do partido em nossa cidade, a começar pela direção, esperam e trabalharão para isso se tornar realidade. No momento oportuno, não deixaremos de fazer o possível e impossível para que isso aconteça, disponibilizando total suporte e apoio, ajudando no que for necessário ao longo dos meses, para viabilizar a ideia procurando dirigentes Regionais, Estaduais, Federais e demais pessoas que a seu modo, podem e muito contribuir para o êxito do nosso prefeito. Quanto a ele, é engenheiro, servidor publico concursado, presidente por 16 anos de uma Cooperativa, prefeito em 2º mandato da maior cidade do Sul de Minas, uma das maiores do estado, com excelente conhecimento da máquina pública, realizando um governo técnico com grande sucesso, torna-se redundante dizer que sua administração tem realizado com mérito, uma série de obras e serviços tão necessários para a coletividade, colocando a cidade como vitrine Brasil afora, o que demonstra sua capacidade, competência e visão que o colocam pronto a almejar degraus maiores pós prefeitura, como o de Governador do Estado de Minas Gerais, com experiência e conhecimento no setor maior do que muitos dos que almejarão o cargo. Através dos anos, o trabalho por ele executado, tem nos mostrado que reúne condições excelentes para apresentar seu nome, contrariando opositores que nos dias atuais pouco acrescentam e não terão como obstruir o surgimento de novas lideranças tão carentes e necessárias.

Afinal, ACREDITAR É O PRIMEIRO PASSO PARA CONSEGUIR, o PSDB atualmente se reestrutura, sem radicalismos à direita ou esquerda e alguém como nosso prefeito Sérgio Azevedo, pelo seu histórico e capacidade, no momento oportuno haverá de vir a se tornar uma liderança ainda maior, candidato a governador, contando com o apoio do Diretório local, Estadual, Federal e do ex-deputado Carlos Mosconi, que como poucos acrescentam ao nosso dia a dia partidário.