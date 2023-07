Colégio Pelicano garantiu mais um ouro para Poços no Jemg2023

Mais uma equipe sagrou-se medalhista nos Jogos Escolares, na cidade de Passos-MG, neste sábado (08). Os atletas da equipe masculina de basquete, Módulo I, do Colégio Pelicano, novamente representaram muito bem Poços de Caldas-MG, enfrentando o Colégio Marista, da cidade de Varginha-MG em uma final emocionante. O placar final da partida foi de 32×30, e encerra a participação dos poços-caldenses no Jemg2023. O grupo de ouro do basquete é campeão sulmineiro e segue rumo a Uberaba-MG para a etapa estadual.