Colégio Pelicano, representando Poços, é campeão sulmineiro no futsal do Jemg

Também a equipe de futsal masculina decidiu medalha na manhã deste sábado (08). O plantel de Poços de Caldas-MG ficou com o primeiro lugar da competição contra a E. E. Padre João Neiva, da cidade de Santana da Vargem-MG, e trás no peito a honrosa medalha de ouro, com o placar de 1 x 0 na decisão final. Invictos na competição o grupo do Colégio Pelicano segue para a disputa do Estadual do Jemg na cidade de Uberaba, em setembro.