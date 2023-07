Dra. Regina convida as mulheres para participarem do parlamento mulher

Poços de Caldas, MG – O Parlamento Mulher é uma iniciativa da vereadora Dra. Regina (Progressistas) e aprovado pela Câmara Municipal que nasce com o objetivo de sensibilizar as cidadãs a participarem da vida pública e das decisões políticas do município. Os preparativos já tiveram início.

O projeto visa, entre outros pontos, promover a igualdade entre homens e mulheres nos espaços Institucionais de Poder, bem como na iniciativa privada e na sociedade civil em geral, além de combater a discriminação de qualquer natureza por meio de encontros, debates e ações especiais.

“É preciso trazer as mulheres de forma efetiva para a boa política. Muitas entendem que a política é só aquilo que vemos nos meios de comunicação e não é bem assim. As mulheres podem ser um grande diferencial, principalmente por terem uma visão de mundo diferente do homem e que pode participar e lutar pelo seu espaço”, explicou a vereadora.

A participação feminina na composição dos legislativos nacionais, estaduais e municipais é, historicamente, muito baixa no Brasil. Mesmo com a reserva de 30% das candidaturas, muitas mulheres são manipuladas como candidatas laranjas para preencher o exigido por lei. Hoje, o Brasil concorre entre os últimos do ranking internacional de participação feminina na política – ficando ao lado de países como o Líbano, a Nigéria e a Costa do Marfim.

“Em algumas cidades, a regra eleitoral não foi capaz de alterar a realidade da predominância masculina nos parlamentos ao ponto de várias cidades não possuírem nenhuma representante mulher. Uma situação absurda para um país que, hoje, é de maioria feminina”, conta Dra. Regina.

“As mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e esse é o nosso objetivo ao lançar o Projeto Parlamento Mulher. Vamos abrir o legislativo para essa discussão esse tema que é tão delicado e importante para que as mulheres da nossa cidade possam ocupar os espaços de poder, tanto na política como em outras áreas da sociedade. Agradeço a presença de todas essas mulheres que aceitaram nosso convite e contribuíram com a nossa discussão”, finalizou.

Quem tiver interesse em participar, basta preencher o formulário de inscrição disponível no Portal da Câmara (www.pocosdecaldas.mg.leg.br) até o dia 04 de agosto. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (35) 3729.3877.