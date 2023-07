Escola do Legislativo da Câmara de Poços marca presença no XXXVI Encontro da ABEL

Poços de Caldas, MG – No mês de junho, aconteceu o XXXVI Encontro da ABEL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, na cidade de Campo Grande/MS. O presidente da Câmara de Poços vereador Douglas Dofu (União Brasil) e a diretora da Escola do Legislativo Tais Ferreira participaram das atividades e apresentaram os projetos que vêm sendo desenvolvidos no município.

Em 2023, a Escola do Legislativo de Poços completa 15 anos. Durante o evento, Tais Ferreira fez uma retrospectiva do trabalho realizado. “É muito gratificante ver a evolução da educação legislativa em Poços, que começou com visitas informais dos estudantes à Câmara e, hoje, possui oito projetos institucionais em execução que contemplam todas as faixas etárias, além da promoção de capacitações aos servidores e vereadores. Uma semente que começa a dar seus frutos. Pude falar sobre essa trajetória, apresentar os projetos e trocar muitas informações com os presentes”, destacou a diretora.

Ainda no evento, os representantes de Poços anunciaram que o Encontro da Rede Mineira de Escolas do Legislativo será em Poços de Caldas, no mês de outubro. “Fico muito feliz em acompanhar o trabalho da Escola do Legislativo de Poços nesses últimos anos. Um trabalho sério, com muita dedicação, que visa fortalecer a educação cidadã e, entre outros objetivos, trazer crianças, adolescente e jovens para as atividades do Legislativo, através dos projetos institucionais. Agora, neste ano, teremos atividades em comemoração aos 15 anos da Escola, tudo sendo preparado com muito carinho”, disse o presidente, vereador Douglas Dofu.

O XXXVI Encontro da ABEL também celebrou os 20 anos de fundação da Associação. A solenidade de abertura, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, contou com a presença do presidente da ALEMS deputado Gerson Claro, do presidente da ABEL Florian Madruga, da prefeita da cidade de Campo Grande Adriana Lopes e de representantes de Escolas do Legislativo e de Contas de todas as regiões do país.

Várias atividades aconteceram no Tribunal de Contas do Estado, como palestras sobre a atuação das Escolas do Legislativo, entre outros temas. O encerramento foi no auditório do Aquário Bioparque Pantanal, com o lançamento do livro “Código de Defesa do Consumidor em Miúdos”, de autoria de Madu Macedo e produzido pela gráfica do Senado Federal, e a eleição da nova diretoria da ABEL para o biênio 2023/2025. Assume a presidência da ABEL Roberto Lamari, da Escola do Legislativo de Itapevi/SP. A vice-presidente é a diretora da Escola do Legislativo de Maria da Fé/MG Cássia Almeida.