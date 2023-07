Ex-servidora é condenada a pagar mais de R$ 3,5 milhões ao DMAE

Poços de Caldas, MG – A ex-servidora, Alessandra Acúrcio Tamburi Santana, demitida do serviço público por justa causa, foi condenada à revelia pelo Juiz Edmundo José Lavinas Jardim da 3ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas, processo n 5013279-60.2022.8.13.0518, ao pagamento de R$ 3.576.507,21, mais R$ 350 mil de honorários advocatícios, em ressarcimento ao Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) em razão de desvio financeiro causado à autarquia.

Em outubro de 2021, foi constatado pelo setor contábil um desvio financeiro, sendo que a diretoria do DMAE, comunicada do fato e com o apoio da Assessoria Jurídica e da Procuradoria do município, tomou todas as providências cíveis e administrativas para apurar responsabilidades e, após a ex-servidora assumir a autoria do delito, foi lavrado Boletim de Ocorrência e abertura de processo administrativo gerando sua demissão, além do processo de ressarcimento de danos ao erário, ora finalizado e o processo criminal, em andamento.