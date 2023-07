As meninas da equipe feminina de basquete, do Instituto Educacional São João da Escócia, são medalhistas do Módulo I nos Jogos Escolares 2023 – Jemg. O grupo do colégio Pelicano, representando Poços de Caldas-MG, garantiu o terceiro lugar contra o Colégio Marista, da cidade de Varginha-MG, por um placar de 26 x 15, e voltam para casa com a medalha de bronze.