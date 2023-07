Pesquisa do Procon de Poços mostra preços dos combustíveis em Julho 2023

Poços de Caldas, MG – De acordo com o Procon de Poços de Caldas, os preços dos combustíveis tiveram variações significativas nos últimos períodos. Entre os dias 03 e 05 de julho de 2023, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum e do etanol apresentaram um aumento de 2,11%, 3,16% e 1,11%, respectivamente. Por outro lado, os preços do diesel comum e do diesel S10 apresentaram uma queda de 1,65% e 2,23%, respectivamente, em comparação com a pesquisa anterior.

Já em relação à pesquisa realizada entre os dias 01 e 03 de junho de 2022, observou-se uma queda expressiva nos preços de todos os combustíveis. A gasolina aditivada teve uma redução de 14,15%, a gasolina comum de 10,91%, o etanol de 24,24%, o diesel comum de 55,16% e o diesel S10 de 54,87%.

Essas variações nos preços dos combustíveis podem ter diversos fatores influenciadores, como oscilações no preço do petróleo, mudanças nas políticas fiscais e tributárias, além de questões econômicas e políticas que afetam o mercado de combustíveis como um todo.

É importante ressaltar que essas informações são baseadas nas pesquisas realizadas pelo Procon de Poços de Caldas e representam uma média dos preços encontrados na cidade. Os consumidores devem sempre verificar os preços atualizados nos postos de combustível antes de efetuarem suas compras, a fim de obterem a informação mais precisa e atualizada sobre os valores praticados.

