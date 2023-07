Prefeitura anuncia retirada temporária do projeto do novo estatuto dos servidores

Poços de Caldas, MG – Em resposta às preocupações e inseguranças dos servidores municipais em relação ao projeto do novo estatuto, a Prefeitura de Poços de Caldas tomou uma importante decisão. Na noite desta sexta-feira, a presidente do Sindicato dos Servidores Marieta Carneiro, juntamente com o presidente da Câmara Municipal, Douglas, e os vereadores Paulista e Kleber, se reuniram com o prefeito Sérgio Azevedo para discutir o assunto.

Após uma conversa franca e em busca de garantir mais segurança e tranquilidade para todos os servidores, chegou-se a um consenso: o projeto será retirado temporariamente e, em seguida, será reapresentado para votação em uma reunião extraordinária, junto ao plano de cargos e salários.

Essa medida visa eliminar qualquer dúvida e proporcionar um debate mais abrangente sobre o projeto do novo estatuto, que é considerado um dos mais importantes para o município. A retirada temporária permitirá uma análise mais aprofundada e a oportunidade de esclarecer quaisquer pontos que possam gerar preocupações ou incertezas entre os servidores.

O objetivo da Prefeitura é garantir que o novo estatuto seja legal, transparente e traga benefícios sem que haja perda de direitos para os servidores municipais. O diálogo aberto com o Sindicato dos Servidores e a Câmara Municipal demonstra o compromisso em ouvir e considerar as preocupações da classe trabalhadora, buscando sempre o melhor para a categoria.

A nova apresentação do projeto, em conjunto com o plano de cargos e salários, permitirá uma discussão mais completa e aprofundada sobre as questões envolvidas, garantindo a participação ativa de todos os envolvidos. Dessa forma, a Prefeitura reafirma seu compromisso em realizar uma reforma estatutária que seja benéfica para o município e para os servidores municipais.