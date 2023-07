Reunião aborda instalação de nova empresa no Distrito Industrial

Poços de Caldas, MG – Anteontem (6), aconteceu uma reunião na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho com diretores da Myralis. No encontro, que teve participação de outras secretarias e também do Corpo de Bombeiros, foram abordados detalhes para o início de operação da empresa no Distrito Industrial de Poços de Caldas.

A estimativa é de que a fábrica do setor farmacêutico comece suas operações no distrito até o final do ano. Com a implantação da fábrica, cerca de 300 empregos devem ser gerados inicialmente, entre contratações diretas e indiretas. O investimento é de cerca de R$ 5 milhões.

A Myralis é voltada à fabricação e distribuição de medicamentos, alimentos, cosméticos e produtos para saúde, iniciou as obras de fundação. É a maior fabricante de vitamina D do Brasil e busca expansão com diversas inovações que já se destacam no mercado. Trouxeram para o mercado o 1º sorvete de vitamina D do Brasil, e, também a 1ª vitamina D vegana.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, a reunião com todos os setores envolvidos foi fruto do bom relacionamento que a SEDET tem com as indústrias e setores do município envolvidos nos procedimentos de implantação e operação das mesmas.

Na assinatura da instalação da empresa na cidade, o presidente da Myralis, Olinto Mascarenhas Marques ressaltou a estrutura oferecida em Poços de Caldas e o desejo de ampliar ainda mais os serviços. “Estamos muito contentes e a ideia é expandir as atividades em Poços de Caldas, até pela estrutura oferecida na cidade. Tivemos uma sinergia muito grande com toda a equipe da prefeitura o que favorece essa vontade de ampliar. Até mesmo, quem sabe no futuro trazer para cá o nosso Centro Tecnológico da Myralis.”