Quiz Mantiqueira, uma maneira interativa e divertida de ficar por dentro das notícias da semana

Poços de Caldas, MG – Você acompanhou as notícias desta semana? O Mantiqueira publica mais coluna do Quiz Mantiqueira. Agora, além de se informar sobre as últimas notícias da semana, os leitores terão a oportunidade de testar seus conhecimentos e colocar à prova sua compreensão dos acontecimentos mais relevantes. O objetivo do Quiz Mantiqueira é oferecer uma maneira interativa e divertida de envolver os leitores com as notícias, incentivando-os a se manterem atualizados e aprofundando seu entendimento sobre os assuntos em destaque.

Faça o Quiz Mantiqueira desta semana: Boa sorte!!!

01 – Qual é o objetivo principal da mudança para o regime estatutário, de acordo com o prefeito Sérgio Azevedo?

a) Corrigir distorções salariais e garantir igualdade de remuneração.

b) Oferecer transparência e evitar imposições futuras do Supremo Tribunal.

c) Cumprir a legislação vigente e corrigir problemas históricos na gestão pública.

d) Garantir a estabilidade de trabalhadores do setor privado.e) Proporcionar um plano de carreira sólido e vantajoso para os servidores.

02 – Qual foi o objetivo da audiência realizada pela Câmara sobre Políticas Públicas para a Coleta Seletiva?

a) Discutir soluções para a gestão de resíduos sólidos.

b) Declarar a importância da coleta seletiva no município.

c) Criar um Conselho Municipal de Resíduos Sólidos.

d) Estabelecer parcerias com microempreendedores da área.

e) Apresentar um plano de trabalho para a coleta seletiva.

03 – Qual é o objetivo do Projeto Parlamento Mulher, proposto pela vereadora Dra. Regina?

a) Promover a igualdade entre homens e mulheres na sociedade civil.

b) Sensibilizar as cidadãs a participarem da vida pública e das decisões políticas.

c) Combater a discriminação de qualquer natureza na iniciativa privada.

d) Aumentar a participação feminina na composição dos legislativos.

e) Incluir mais mulheres nas candidaturas políticas como candidatas laranjas.

04 – Qual é o setor de atuação da empresa Myralis, que está se instalando no Distrito Industrial?

a) Setor alimentício.

b) Setor farmacêutico.

c) Setor de cosméticos.

d) Setor de tecnologia.

e) Setor de saúde.

05 – Qual é uma recomendação do PROCON para os pais ou responsáveis ao contratar uma colônia de férias?

a) Verificar se existe atendimento médico imediato no local.

b) Consultar referências sobre a empresa com amigos e familiares.

c) Verificar se todas as atividades estão inclusas no contrato.

d) Comunicar por escrito à empresa em caso de desistência com menos de 30 dias de antecedência.

e) Registrar uma reclamação no Procon Estadual em caso de cláusulas contratuais não respeitadas.

06 – Qual foi o objetivo do evento “1º Conecta Com Minas” – encontro entre veículos e agências de comunicação?

a) Debater os principais desafios do setor de comunicação em Minas Gerais.

b) Estreitar o relacionamento entre os veículos e agências de comunicação.

c) Promover a integração entre clientes e fornecedores do setor de comunicação.

d) Discutir a competitividade e o crescimento sustentável da cadeia da comunicação em Minas.

e) Encontrar soluções para os problemas comuns das empresas de comunicação.

07 – Qual foi o saldo de empregos com carteira assinada registrado em Poços de Caldas no mês de maio?

a) 2.324 admissões

b) 2.176 desligamentos

c) 148 empregos

d) 148 admissões

e) 148 desligamentos

08 – O que a bandeira tarifária verde indica?

a) Cobrança complementar na conta de energia elétrica.

b) Aumento no custo real da energia.

c) Melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

d) Restrições no consumo consciente de energia.

e) Acionamento de usinas térmicas para geração de energia.

09 – Quantos títulos foram conquistados pelo Bicicross Poços Clube no Campeonato Brasileiro?

a) 2 títulos.

b) 3 títulos.

c) 4 títulos.

d) 5 títulos.

e) 6 títulos.

10 – Qual foi o título conquistado pelo ciclista Luiz Lotti Neto (Gijo)?

a) Campeão de Maratona.

b) Campeão de Ciclismo de Estrada.

c) Campeão de BMX.

d) Campeão de Cross Country Olímpico (XCO).

e) Campeão de Mountain Bike Downhill.

