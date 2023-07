R$ 1 bilhão em ações no Vale

Araçuaí e Itinga, municípios do Vale do Jequitinhonha, vão receber investimento superior a R$ 1 bilhão nos próximos 13 anos. A informação foi confirmada, na semana pela Mineradora Sigma (foto), durante o lançamento do Instituto Lítio Verde. Os recursos virão da extração do lítio pela empresa canadense. Por lei, a Sigma deve pagar a Compensação Financeira pela Exploração Mineral, que corresponde a 2% dos royalties anuais da mineradora. A Compensação é recolhida pelo governo federal e distribuída entre estados e municípios onde ocorre a mineração. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Músico paraisense é classificado

O cantor e compositor Lô Vieira, de São Sebastião do Paraíso, é um dos classificados da 5ª edição do Canto Místico – Festival Nacional de Música Popular Brasileira de Bueno Brandão, município mineiro da Serra da Mantiqueira. O músico vai representar o Sul e Sudoeste de Estado, no evento que será realizado entre os dias 14 e 16 de julho. O encontro de talentos promete mostrar o melhor da boa música no alto da Serra. Ao todo, 24 composições foram selecionadas entre mais de 200 inscritas no festival. Lô Vieira concorre com a canção “Lamento do Sol”, que já acumula prêmios de outros festivais nacionais. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Audiência discute coleta seletiva

A Câmara de Poços realizou uma audiência para discutir o tema Políticas Públicas para a Coleta Seletiva no Município. O encontro, proposto pela vereadora Regina Cioffi (PP), teve como objetivo principal debater com todos os atores envolvidos nesta pauta soluções para uma efetiva gestão dos materiais recicláveis, tanto do ponto de vista ambiental, como também social e econômico. A audiência contou com representantes das Secretarias de Serviços Públicos e de Meio Ambiente, da 25ª Subseção da OAB e de diversas entidades e associações que trabalham a questão da coleta seletiva. Sugestões de melhorias, ações realizadas ao longo dos anos e elaboração de um plano de trabalho foram alguns dos pontos abordados pelos presentes. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Pará sediará Campeonato de Badminton

Pará de Minas receberá, entre os dias 10 e 25 de julho, o 6º Campeonato Mundial de Badminton para Surdos. O torneio internacional, inédito no Brasil, está sendo realizado pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), com o apoio da Prefeitura de Pará de Minas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Cerca de 300 atletas, de 21 países, participarão da competição. A movimentação de atletas e comissões técnicas estrangeiras na cidade começará já na próxima segunda, 10, quando o Mundial Juvenil da modalidade terá início. Nesse dia, às 9 horas, no ginásio poliesportivo do Clube Praça de Esportes, haverá a apresentação de equipes e a inauguração do ginásio. (Jornal Diário – Pará de Minas)

Câmara faz reunião em Cachoeira do Campo

A Câmara de Ouro Preto realizou mais uma edição do “Câmara Itinerante”, dessa vez a reunião aconteceu no distrito de Cachoeira do Campo. Na ocasião, os vereadores cobraram ações de melhorias para o local, como a Manutenção e limpeza da fossa séptica no Terminal Rodoviário do distrito, iluminação do bairro Metalúrgicos, indicadas pelo vereador Júlio Gori, e a construção de um quebra-molas na Rua A, no bairro Metalúrgicos, feita pelo vereador Matheus Pacheco. As indicações foram encaminhadas para os setores responsáveis da Prefeitura de Mariana. Além das reivindicações, os vereadores chamaram a atenção para a pouca adesão da população à Câmara Itinerante (O Liberal – Ouro Preto)

Oito mil famílias no auxílio gás em JF

Em junho, 8.715 famílias receberam o Auxílio gás em Juiz de Fora. O benefício é pago a cada dois meses, com valor médio de R$ 109 pelo Governo federal. O dinheiro é vinculado ao Bolsa Família e tem o intuito de diminuir o efeito do preço do gás de cozinha sobre o orçamento das famílias de baixa renda. De acordo com dados do Sistema de Benefícios ao Cidadão, em junho de 2023, o repasse injetou R$ 949.935 no município. Criado em 2021, durante a pandemia da Covid-19, o benefício buscava reduzir a pobreza energética das famílias brasileiras. O auxílio gás repassa, a cada dois meses, o valor integral do botijão, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Curso de extensão forma primeira turma

A Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba, promoveu a realização do Curso de Extensão Universitária em prevenção de acidentes e suporte básico de vida. Cerca de 30 pessoas dentre representantes da comunidade acadêmica, professores da rede pública de ensino, integrantes das forças policiais, da Defesa Civil, Forças Armadas e comunidade em geral participaram desta primeira edição da capacitação. A iniciativa foi idealizada pelo professor Wagner de Aguiar Raupp, realizada em conjunto com o Corpo de Bombeiros de Ituiutaba e contou com o apoio da Associação Médica de Ituiutaba e dos clubes de Rotary de Ituiutaba. (Folha da Região – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

