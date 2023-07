18ª Região da Polícia Militar inicia Curso Especial de Formação de Sargentos

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (10), a 18ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais deu início ao Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS II / 2023, contando com a participação de 95 Cabos. O objetivo principal do curso é qualificar o público interno, preparando-os para exercer as atribuições do cargo de Sargento da Polícia Militar.

O CEFS possui uma duração de 5 meses e é composto por módulos tanto presenciais como a distância, além de um estágio supervisionado. Durante o curso, os Cabos passarão por treinamentos e capacitações que os habilitarão para assumir novas responsabilidades e desafios inerentes à função de Sargento.

Ao final do curso, os Cabos discentes do CEFS serão promovidos à graduação de 3º Sargento, reconhecimento de sua dedicação e esforço em aprimorar suas habilidades e conhecimentos no âmbito policial militar.

A criação do Curso Especial de Formação de Sargentos tem como propósito qualificar o efetivo interno, buscando a excelência no desempenho das atividades policiais e fortalecendo a capacidade de atuação da Polícia Militar de Minas Gerais. Com o aprimoramento dos conhecimentos e técnicas, os novos Sargentos estarão aptos a desempenhar suas funções com maior eficiência, contribuindo para a segurança e bem-estar da população.

A 18ª Região da Polícia Militar reafirma seu compromisso com o aprimoramento profissional de seus integrantes e parabeniza os Cabos que iniciaram o CEFS II / 2023, desejando sucesso em sua jornada de formação e crescimento dentro da instituição.