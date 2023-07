Governo de Minas lança projeto de promoção da cachaça de qualidade

Belo Horizonte, MG – A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) lançou o projeto “Promoção da Cachaça de Qualidade em Minas Gerais”, realizado em parceria com o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o Sebrae Minas e o Sistema Faemg, entre outras instituições. Os objetivos são fomentar a legalização da bebida e diminuir a clandestinidade do setor, antigas demandas dos produtores regularizados.

As ações do projeto acontecerão em várias frentes, sendo as principais: incentivo à regularização, eventos institucionais, palestras de educação sanitária e capacitações técnicas, em cidades produtoras previamente selecionadas, e rodadas de negócios em Minas e internacionalmente. No Brasil, elas serão promovidas e divulgadas em parceria com o Sebrae-MG. Além disso, faz parte do escopo a atualização da legislação mineira que regulamenta a produção do destilado.

Já o público-alvo das atividades são os produtores de cachaça regularizados ou não, empreendedores de bares e restaurantes, empresas promotoras de eventos, buffets, supermercados e técnicos de entidades públicas e privadas. Orientações sobre a participação serão disponibilizadas pelos parceiros, como a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), o IMA, o Sebrae-MG e o Senar.

Certifica Minas Cachaça

A produção do destilado em alambiques é patrimônio cultural do estado e, para valorizá-lo, o Sistema Agricultura mantém o Programa Certifica Minas Cachaça. A política pública, de adesão voluntária, oferece uma alternativa aos estabelecimentos produtores para a conquista de novos mercados, nacionais e internacionais. O objetivo é garantir a qualidade e a autenticidade da cachaça mineira, além de promover boas práticas de fabricação, adequação social e responsabilidade ambiental.

Para obter a certificação, os produtores devem seguir algumas etapas. A primeira delas é conhecer a legislação vigente e as normas instituídas pelo programa. Em seguida, os interessados precisam solicitar a participação por meio de requerimento, fornecer a documentação exigida e assinar um contrato para os serviços de auditoria.

Após a solicitação formal, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) verifica as instalações do estabelecimento, entrevista os responsáveis e checa os registros. Caso sejam identificadas não conformidades, os produtores têm um prazo determinado para corrigi-las. Essa abordagem é uma oportunidade para o aprimoramento dos processos.

Por fim, cumpridos os requisitos e as eventuais melhorias, os estabelecimentos recebem o selo e o certificado da cachaça. Para quem produz, trata-se de uma maneira de diferenciar e destacar os seus produtos, encorajar a confiança dos consumidores e contribuir para a preservação da tradição.