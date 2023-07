Hoje é comemorado o Dia da Pizza, aprenda a fazer uma pizza saudável

Poços de Caldas, MG – A receita milenar tradicional italiana já não é mais a mesma, mas nem por isso deixou de ser apreciada em todo o mundo. A pizza está no coração dos mineiros e, de modo geral, de todos os brasileiros. De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), estima-se que no Brasil existem mais de 112 mil pizzarias, com cardápios para todos os gostos e até formatos.

Para o chef do Senac Gustavo Melo, pizza é celebração, é alegria, é comemoração. Ele dá dicas para quem quer se aventurar na preparação de uma receita neste Dia da Pizza (10/07). “Escolher ingredientes frescos, de fornecedores confiáveis e de preferência de produtores locais, que tenham boa procedência, é fundamental para obter uma pizza de qualidade. E para preparar bons molhos, leve em conta alguns elementos: acidez, sabores marcantes, equilíbrio e aromas”, afirma.

Para dar um toque bem mineirinho, o chef indica queijo canastra para saborizar. Além disso, dá para investir em misturas ainda mais inovadoras. “Massas podem até conter nossas cachaças e substituir a massa tradicional por massa de pão de queijo é uma ideia bem-vinda. Já para um recheio doce, vale a pena experimentar o “Romeu e Julieta”, nossa tão famosa combinação de queijo e goiabada”, explica.

Receita de pizza saudável

Pizzas mais saudáveis estão ganhando cada vez mais o mercado, pois atendem tanto quem tem alguma restrição alimentar, quanto quem quer manter melhores hábitos alimentares e mesmo assim desfrutar de uma saborosa massa. Um exemplo é a Pizza de Abobrinha Italiana.

Pizza sem glúten com recheio de abobrinha, peito de peru e requeijão

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de polvilho doce

1/2 xícara (chá) de farinha de arroz

2 colheres (chá) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 envelope de fermento biológico seco

1/2 xícara (chá) de água morna

2 ovos

1/2 xícara (chá) de azeite

1 abobrinha pequena cortada em fatias finas

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

150 g de peito de peru ralado

1/2 pote de Requeijão light

10 azeitonas verdes picadas

1 cebola pequena em fatias finas

1 colher (chá) de orégano fresco

Modo de Preparo