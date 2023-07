PM realiza a prisão de autor de furto tentado em estabelecimento comercial

Poços de Caldas, MG – Na madrugada de sábado (8), a Polícia Militar foi acionada através do número de emergência 190 para atender a ocorrência de furto tentado em um estabelecimento comercial localizado na Rua Prefeito Chagas.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a porta de vidro de acesso ao estabelecimento havia sido quebrada por uma pessoa não identificada. Utilizando as imagens do circuito de segurança, a equipe conseguiu identificar o autor do crime e acionou outras equipes para iniciar o rastreamento.

Graças ao trabalho diligente das equipes envolvidas, o autor do furto tentado foi localizado e preso. Felizmente, ele não conseguiu levar nenhum pertence do estabelecimento comercial antes de ser capturado.

O indivíduo detido, identificado como D. F. B., de 35 anos e gênero masculino, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil local, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Para garantir a devida investigação, a perícia foi acionada e realizou os procedimentos de praxe no local do crime.