Polícia Militar detém estudante de medicina com maconha e haxixe em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Na tarde de domingo (9), por volta das 18h40, a Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, realizou a prisão de um indivíduo e apreendeu substâncias entorpecentes na Rua Marechal Deodoro, número 944, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

A ação ocorreu quando os policiais observaram um veículo VW/GOLF, de cor branca, estacionado em um local proibido, destinado exclusivamente a veículos oficiais, nas proximidades da sede da 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Durante a consulta dos documentos obrigatórios para a autuação de trânsito, os agentes perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do automóvel.

Após uma busca veicular minuciosa, os policiais encontraram uma pequena bolsa preta contendo uma bucha de maconha e uma bucha de haxixe. O condutor do veículo, identificado como P.S.M.J, um estudante de medicina de 23 anos, assumiu a propriedade das substâncias ilícitas.

Além do motorista, o veículo também transportava três ocupantes, sendo duas mulheres. A polícia acionou uma policial militar feminina do Policiamento Ostensivo Geral (POG) para realizar a revista pessoal nas passageiras. Também foi acionada a equipe da Rondas Ostensivas com Cães Adestrados (ROCCA), que utilizou um cão farejador para realizar buscas no interior do veículo e nos pertences dos envolvidos. No entanto, nada mais de ilícito foi encontrado.

Após assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), o autor foi liberado no local. O caso será encaminhado às autoridades competentes para as providências legais cabíveis.

A ação contou com a participação da equipe policial composta pelo VP Rv 30498, o Sargento Medeiros, o Sargento André Santos e o Soldado Oliveira.