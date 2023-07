Previsão do tempo nesta segunda-feira, 10, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – A previsão do tempo para esta segunda-feira, 10, é de céu nublado com abertura de sol, mas sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

A segunda-feira (10/7) terá tempo estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais, por causa da presença de uma massa de ar seco continental.



Atenção à baixa umidade do ar próximos dias.



Céu parcialmente nublado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. E claro a parcialmente nublado na Metropolitana e Oeste. Nas demais regiões, claro com névoa seca à tarde