Projeto de mudança de estatuto dos servidores é retirado e não será votado esta semana

Poços de Caldas, MG – Em uma reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes do Legislativo e do Executivo, foi decidido que o projeto de mudança no estatuto dos servidores não será mais votado nesta semana. Originalmente, uma sessão extraordinária estava agendada para a próxima quinta-feira, com o objetivo de deliberar sobre a proposta de alteração. No entanto, essa votação não acontecerá.

Conforme apurado pelo jornal Mantiqueira, o projeto foi retirado pelo prefeito e um novo será apresentado em seu lugar. No entanto, esse novo projeto precisa passar por ajustes e análises adicionais. Como a Câmara Municipal entrará em recesso esta semana, não haveria tempo suficiente para realizar todas as análises necessárias.

A proposta de mudança no estatuto dos servidores foi apresentada pela Prefeitura de Poços de Caldas com o objetivo de alterar o regime trabalhista atualmente regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para o regime estatutário. Essa mudança afetaria aproximadamente 5,4 mil servidores municipais.

Dentre as seis maiores cidades da região, apenas Poços de Caldas ainda não aderiu ao regime estatutário. A administração municipal acredita que essa mudança poderia trazer benefícios tanto para os servidores como para o município como um todo. No entanto, a proposta encontrou resistência e debates acalorados entre os envolvidos.

Com a retirada do projeto de votação nesta semana, será necessário aguardar o retorno das atividades legislativas para que ele possa ser novamente discutido e avaliado pelos vereadores. A expectativa é de que as adaptações e análises adicionais sejam realizadas durante o período de recesso da Câmara Municipal, para que o projeto possa ser retomado e debatido em breve.

Enquanto isso, a situação permanece indefinida e os servidores municipais terão que aguardar por mais definições em relação ao possível novo regime estatutário. A decisão final dependerá dos debates e negociações que serão realizados no retorno das atividades legislativas.

Paulo Vitor de Campos

pvc.mantiqueira@gmail.com

pvcampos@gmail.com