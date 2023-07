Saúde Ocular: saiba como cuidar dos seus olhos

Poços de Caldas, MG – Cerca de 2,2 bilhões de pessoas, no planeta, têm deficiência visual. Dessas, pelo menos 1 bilhão têm algum tipo de deficiência que poderia ter sido evitada ou que ainda não foi tratada, é o que apontam os estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da visão e prevenir a cegueira, o Dia Mundial da Saúde Ocular é celebrado em 10 de julho. “A saúde ocular é o estado de bem-estar dos olhos, incluindo suas estruturas e a capacidade visual. Envolve a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças oculares, bem como a promoção de hábitos saudáveis para manter a visão em bom estado” explica Rafael Garcia Fernandes Nogueira, oftalmologista cooperado da Unimed Poços de Caldas.

Existem várias doenças oculares comuns que podem afetar a saúde dos olhos. “Entre as mais comuns estão os erros de refração (grau), catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética e conjuntivite. Cada uma delas apresenta sintomas e tratamentos específicos, por isso é importante procurar um oftalmologista para diagnóstico e cuidados adequados” orienta o cooperado da Unimed.

De acordo com relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, catarata e erro refrativo não corrigido, juntos, representam 74,8% de todos os casos de deficiência visual. Glaucoma, degeneração macular relacionada à idade (DMRI) e a retinopatia diabética também podem causar a perda da visão. “Felizmente, muitas doenças oculares podem ser prevenidas ou controladas por meio de cuidados adequados. Algumas medidas de prevenção incluem o uso de óculos de sol para proteger os olhos contra os raios UV, evitar o tabagismo, manter uma dieta saudável rica em nutrientes, fazer pausas regulares quando se trabalha em frente a tela do computador, não coçar os olhos e realizar exames de rotina com um especialista” aconselha o oftalmologista, Rafael Nogueira.

A recomendação geral para visitas ao oftalmologista é a cada um ou dois anos, caso não haja a manifestação de sintomas ou histórico familiar de alguma condição ocular específica (como diabetes ou doenças oculares), sendo a primeira visita aos seis meses de idade. “O maior cuidado que devemos ter com a saúde ocular é seguir uma rotina de higiene adequada para evitar infecções, proteger os olhos de lesões usando óculos de proteção quando necessário, não dormir com lentes de contato, evitar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e manter uma alimentação saudável. É importante ressaltar que estas informações são gerais e que um profissional oftalmologista poderá fornecer uma avaliação personalizada e mais precisa” finaliza Rafael Garcia Fernandes Nogueira.