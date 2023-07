Servidores participam de Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Assistência Domiciliar

Poços de Caldas, MG – Na semana passada, foi realizado o Congresso Internacional de Atenção Domiciliar (CIAD) na cidade de São Paulo, um importante evento que reuniu especialistas e profissionais da área da saúde para discutir os avanços e desafios da atenção domiciliar.

Durante o CIAD, um dos temas em destaque foi a importância dos cuidados paliativos no contexto da atenção domiciliar e como o Programa Melhor em Casa (PMeC) se caracteriza como o “maior hospital público nacional”.

Os cuidados paliativos visam proporcionar qualidade de vida, conforto e bem-estar para pacientes que enfrentam doenças graves ou em estágio avançado, e são fundamentais para garantir uma abordagem humanizada no tratamento.

Nesse sentido, o programa “Melhor em Casa” se destacou como uma referência no cuidado domiciliar. O programa tem como objetivo oferecer atendimento multiprofissional da saúde no conforto do lar, evitando hospitalizações desnecessárias e promovendo a qualidade de vida dos pacientes.

O Melhor em Casa tem se mostrado uma alternativa eficiente e acolhedora para pacientes que necessitam de cuidados especiais, como os que estão em cuidados paliativos. Com uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais, o programa busca oferecer um atendimento completo e personalizado, levando em consideração as necessidades individuais de cada paciente e suas famílias.

Durante o CIAD, especialistas destacaram a importância de fortalecer e ampliar programas como o Melhor em Casa, ressaltando os benefícios tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde como um todo. Além disso, ressaltaram a necessidade de promover a capacitação constante dos profissionais que atuam na área da atenção domiciliar, visando aprimorar ainda mais a qualidade do serviço prestado.

O Congresso Internacional de Atenção Domiciliar proporcionou um espaço de troca de experiências e conhecimentos, promovendo discussões relevantes sobre o futuro da atenção domiciliar e a importância dos cuidados paliativos. Os participantes reforçaram a necessidade de investimentos e políticas públicas voltadas para a área, visando garantir o acesso de mais pessoas a um atendimento domiciliar de qualidade.

Com o encerramento do CIAD, espera-se que as discussões e reflexões realizadas durante o evento contribuam para o avanço da atenção domiciliar no Brasil e no mundo. O programa Melhor em Casa e a valorização dos cuidados paliativos destacaram-se como pilares fundamentais para oferecer uma abordagem humanizada e eficiente no cuidado de pacientes em suas residências.

Poços de Caldas esteve no CIAD por meio da nutricionista do Programa Melhor em Casa Eliza de Souza Sampaio e da técnica de enfermagem Rosimeire Rodrigues.

Ademais, as participantes puderam participar de dois momentos cruciais do Congresso: o lançamento oficial do Tratado de Atenção Domiciliar da Editora Manole, uma obra completa sobre a AD, cujos editores estavam presentes, e as palestras de Wilson Jacob Filho, Coordenador Geral do Núcleo de Atendimento Domiciliar do HC-FMUSP e de Mariana Borges Dias, Coordenadora Geral da CGADOM do Ministério da Saúde. Em sua fala, Mariana abordou o panorama atual do PMeC e falou sobre as perspectivas nacionais, inclusive ressaltando que o PMeC pode ser considerado o maior hospital público do país, já que os leitos domiciliares devem ser agregados, em números, aos hospitalares, pois que estamos falando de uma modalidade substitutiva à internação hospitalar.

Outro ponto de destaque da fala de Mariana foi ressaltar que a implementação da Política Nacional de Cuidados Paliativos integrada à Rede de Atenção à Saúde com garantia de financiamento já está em fase avançada de estudos, o que representa um imensurável ganho a todos os brasileiros. Todo o evento merece calorosos aplausos pela organização, escolha de temas, profissionais envolvidos e a indescritível experiência de estamos unidos presencialmente em discussão pela evolução da AD no Brasil. Sobre o Tratado de Atenção Domiciliar, dois servidores do PMeC de Poços de Caldas contribuíram na construção da obra: o capítulo da seção 14, que trata especificamente da COVID-19, com o título “Pós-hospitalização: reabilitação cardiorrespiratória” foi escrito pelo fisioterapeuta Ms. Tarcísio Nema de Aquino e pela nutricionista Ms. Eliza de Souza Sampaio. A nutricionista Eliza, presente no lançamento oficial do livro, representou o PMeC Poços de Caldas e o fisioterapeuta Tarcísio, que agora é componente da equipe da CGADOM no Ministério da Saúde e estava em Brasília na ocasião.

“É um grande orgulho pra nós termos um servidor do PMeC Poços de Caldas no Ministério da Saúde pois isso diz muito sobre sua competência profissional, além de seu empenho e compromisso com o Programa em si e com a AD enquanto política pública. Tarcísio integrou a nossa equipe até maio deste ano e estamos nos sentindo representados por ele em Brasília enquanto componente de uma coordenação gestora que leva a AD e o nome do Melhor em Casa como referência para o Brasil e o mundo. A nossa participação no CIAD 2023 foi um grande incentivo e uma oportunidade única de estarmos com as maiores lideranças e estudiosos da Atenção Domiciliar em nível nacional. Pudemos fazer uma importante reciclagem dos nossos conhecimentos e estamos com várias propostas para implementação em nossa equipe com base nas experiências exitosas de equipes do Programa Melhor em Casa (PMeC) do país inteiro. Estávamos muito ansiosas por esta edição do CIAD após o período de pandemia, em que não podíamos estar presencialmente entre aqueles que fazem a Atenção Domiciliar no Brasil ser uma referência.”