Show de stand up acontece na terça no Festival de Inverno, com entrada gratuita

Poços de Caldas, MG – A Urca recebe, nesta terça-feira (11), às 20h, o show de stand up comedy “Em pé com Neide”, dentro da programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas. O evento tem entrada gratuita, mas os ingressos podem ser retirados antecipadamente neste link.

Quem comanda os trabalhos é a atriz, palhaça e comediante Naiade Moras, conhecida pelas apresentações em Poços e região. “É emocionante levar o stand up pro Festival de Inverno, ainda mais sendo na Urca. Sempre me apresentei em bares, com públicos menores. Agora temos a oportunidade de espalhar o humor para muito mais pessoas”, comenta.

Naiade vai receber o ator Valber Rodrigues e a dupla promete provocar muitas risadas. Como é característico deste tipo de humor, os comediantes vão se apresentar individualmente, de cara limpa, para falar de questões do cotidiano, contar histórias pessoais e até estimular reflexões.

“O público vai se divertir, isso é certo, mas a maneira que montamos todo o show é um diferencial. Espero que todo mundo goste, pois queremos continuar apresentando, levando nosso humor para Poços de Caldas e região”, declara Naiade.

O evento é produzido pela Cia Palhosso. O grupo foi criado em 2020 e completou três anos agora em julho. Neste período, a companhia realizou produções teatrais e audiovisuais. O quarteto, formado pelos artistas Aria Nery, João Araújo, Lívia D’Angelo e Naiade Moras, investiga os encontros que envolvem o humor, entre palhaçaria, música, teatro e audiovisual.

O Festival de Inverno é realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.