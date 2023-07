5ª edição do Festival de Bandas e Fanfarras reúne dez agremiações

Poços de Caldas, MG – No último domingo (9), o Parque José Affonso Junqueira recebeu a 5ª edição do Festival de Bandas e Fanfarras, dentro da programação do Festival de Inverno 2023. Ao todo, dez agremiações se apresentaram para o público que prestigiou o evento, mesmo com o frio da manhã nublada.

Nesta edição, participaram do encontro as bandas e fanfarras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), da Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (ADEFIP), do 103/MG Grupo de Escoteiros Pinheiros – 103 GEPIN, da E.M. José Avelino de Melo (Mirim e Marcial), da E.M. Wilson Hedy Molinari, Veteranos, E.M. Professora Edir Frayha e Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza (Mirim e Marcial).

O Festival de Bandas e Fanfarras é uma parceria entre as secretarias municipais de Educação e Cultura, que tem como objetivo promover o trabalho pedagógico-musical e o intercâmbio entre as bandas marciais da cidade. A proposta resgata os encontros de bandas e fanfarras que, tradicionalmente, aconteciam em julho e que foram sendo esquecidos com o passar dos anos.

O prefeito Sérgio Azevedo destacou que o encontro retoma e valoriza a cultura de bandas na cidade e já se consolidou na programação do Festival de Inverno como uma atração que agrada moradores e turistas e proporciona a troca de experiências entre as corporações musicais.

Já a secretária adjunta de Educação, Deborah Brianezi, aproveitou para parabenizar as escolas e instituições pelo trabalho desenvolvido durante todo o ano, em especial os instrutores que se dedicam para desenvolver apresentações de qualidade, levando em conta também os aspectos pedagógicos.

Neste ano, participaram do Festival de Bandas e Fanfarras, as seguintes agremiações:

Banda Marcial Carlos Antônio Bonazzi Junior – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Criada em 2008 e viabilizada pelo presidente da época, Carlos Antônio Bonazzi Junior, teve como primeiro instrutor o regente Victor Gabriel Cardinalle. Desde então tem participado do Desfile de 7 de setembro e demais eventos cívicos e sociais. É formada por 50 componentes, entre músicos e comissão de bandeiras e coreografia.

Banda Musical Wladimir Ronsini – Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip)

Iniciou suas atividades no ano de 2018. Recebeu o título de banda musical no ano de 2022, por inserir na sua composição os instrumentos da família das madeiras. É formada por atendidos, familiares, amigos e colaboradores e conta com 40 integrantes, sob a regência do musicoterapeuta e fundador da banda, Frederico Antônio Jovini.

103/MG GRUPO

ESCOTEIRO PINHEIROS

Considerando a dinâmica do trabalho da União dos Escoteiros do Brasil em todos os seus segmentos, o 103/MG Grupo Escoteiro Pinheiros desenvolveu o projeto “Pra ver a banda passar”. Composta por 15 instrumentos, a banda se apresenta em diversos eventos, levando os princípios do escotismo.

Banda Marcial

Veteranos – BAMAVE

Criada em 2022, a Banda Marcial Veteranos nasceu da vontade de rememorar tempos áureos vividos por seus integrantes, que tocaram em bandas no passado. Fez seu primeiro desfile no 7 de setembro do mesmo ano, tendo se apresentado também no aniversário de 150 anos de Poços de Caldas, contribuindo com a cultura de bandas da cidade.

Banda Mirim da E. M. José Avelino de Melo

Regida por Leandro Ragnoli, foi criada no ano de 2015 e desde então encanta em belíssimas apresentações no município. Leva consigo a alegria e a responsabilidade de ser a única Banda Mirim de Poços a participar de todos os desfiles de 7 de setembro desde a sua criação.

Banda Marcial da E. M. José Avelino de Melo

Regida por Leandro Ragnoli, foi criada no ano de 2005 e desde então encanta em belíssimas apresentações no município e nos estados de Minas e São Paulo. A Banda foi a primeira da zona rural no Brasil a participar de um concurso de Bandas e Fanfarras com um 2° lugar em corpo musical, 1° lugar em mor e 1° em baliza.

Banda

Marcial Molinari

Criada em junho de 2000, tem como regente Elias de Araújo. A banda hoje contempla 40 componentes, sendo 90% alunos da escola. O repertório é desenvolvido em vários estilos desde batidas marciais até músicas populares, dentro dos recursos instrumentais que dispõem.

Banda Marcial

Victor Cardinalli

Tem como regente Gabriel Cardinalli e foi criada em 1993 por Victor Cardinalli, regente precursor da tradição das bandas e fanfarras em Poços de Caldas. Objetivo principal consiste em educar e despertar nos jovens o gosto pela música, mantendo a tradição das músicas, marchas e toques militares tradicionais.

Banda Marcial

e Mirim do Colégio

Municipal Dr. José

Vargas de Souza

Fundada em 1936 pelos Irmãos Maristas, teve como primeiros instrutores os oficiais da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro e, por isso, mantém a tradição em seu repertório de toques e marchas, tendo hoje como regente Ailton Santana, o Mestre Bucha.

Festival de Inverno

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece até 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.