Alunos da Unifal de Alfenas visitam defesa civil de Poços

Poços de Caldas, MG – A Defesa Civil de Poços de Caldas recebeu nesta segunda-feira(10), alunos do curso de Geografia da Universidade Federal de Alfenas, para conhecer o trabalho realizado pelo órgão.

A Defesa Civil desempenha um papel fundamental na proteção da população e na redução dos riscos decorrentes de desastres naturais ou emergências. Sua atuação envolve planejamento, prevenção, resposta e recuperação diante de eventos que podem colocar em perigo a segurança e o bem-estar da comunidade.

O trabalho da Defesa Civil começa com a elaboração de planos de contingência e de resposta a desastres, baseados em estudos de riscos e vulnerabilidades locais. Esses planos visam estabelecer estratégias para minimizar os impactos e prevenir perdas humanas e materiais em situações de crise. Eles contemplam ações de evacuação, abrigo, fornecimento de alimentos, água e assistência médica, bem como a coordenação de recursos e o estabelecimento de canais de comunicação eficientes.

Em Poços de Caldas o trabalho é realizado diariamente com monitoramento por toda a cidade. Durante emergências, a Defesa Civil Municipal e mobiliza equipes de resposta, que incluem profissionais qualificados, como bombeiros, médicos, enfermeiros, socorristas e outros agentes que podem contribuir para coordenar as ações de resgate e assistência.

Para o coordenador da Defesa Civil de Poços, Mauro Barbosa, essas ações educativas fortalecem ainda mais parcerias. “Para nós é sempre importante ressaltar o trabalho realizado pelo órgão, e com essas ações conquistamos ainda mais parcerias e repassamos todo o trabalho realizado na cidade.”