Atleta de Poços comemora conquista vice-campeonato brasileiro de BMX

Poços de Caldas, MG – O atleta Roberto Martins Gomes Pereira recebeu os parabéns do vice-prefeito de Poços de Caldas, Tio Júlio, por sua excelente colocação no Campeonato Brasileiro de BMX Racing de 2023. A competição ocorreu nos dias 01 e 02 de julho, na cidade de Indaiatuba, em São Paulo.

Representando a cidade de Poços de Caldas, Roberto competiu na categoria Cruiser 17/24 anos. Ao passar por três baterias, ele demonstrou habilidade e superação, conquistando uma vaga na final do campeonato. Com muita dedicação e comprometimento, Roberto alcançou a segunda colocação em sua categoria, tornando-se o Vice-Campeão Brasileiro de BMX.

O feito de Roberto foi reconhecido pelo vice-prefeito Tio Júlio, que destacou a importância da persistência e do trabalho duro na busca pelos sonhos. O atleta é um exemplo de determinação e superação, inspirando outros a perseguirem suas metas e transformarem seus sonhos em realidade.

Roberto expressou sua gratidão e motivação para aqueles que lerem sobre sua conquista: “Nunca desista dos seus sonhos e trabalhe duro para transformá-los em realidade!”. Sua participação no Campeonato Brasileiro de BMX Racing e a conquista do vice-campeonato são motivo de orgulho para a cidade de Poços de Caldas e evidenciam o talento dos atletas locais no cenário esportivo nacional.