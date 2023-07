Conheça os participantes do “Meu prato no Festival de Inverno”

Poços de Caldas, MG – Hummm… As delícias da Campanha “Meu prato no Festival de Inverno” já estão saindo do forno. Quer conhecer os pratos inscritos? Tem opções para todos os gostos, desde as delícias tradicionais da cozinha mineira até pratos com camarão e massas, também burgers, milk-shakes e até sabores orientais.

A iniciativa visa integrar a rica gastronomia local à programação do Festival de Inverno de Poços de Caldas. Bares e restaurantes podem inscrever seus pratos criados especialmente para o evento ou seus destaques que já estão no cardápio, agregando valor à iniciativa.

A campanha “Meu prato no Festival de Inverno” é uma parceria institucional entre a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e os estabelecimentos participantes, sem nenhum tipo de benefício, pagamento ou incentivo financeiro. Como contrapartida, os estabelecimentos estão inseridos no plano de divulgação do Festival de Inverno 2023.

Além de apreciarem as delícias da cozinha poços-caldense, os clientes também receberão mimos como descontos, sobremesas ou brindes, quando pedirem o “Meu prato no Festival de Inverno”.

Conheça os pratos inscritos:

Torta de frango com milho e requeijão

Pão de Mel

Rua Prefeito Chagas, 117

Torta de Milho com frango e requeijão. Com toque mineiro, o prato tradicional vem agradando o paladar dos poços-caldenses e visitantes há 35 anos.

Feijão Tropeiro do Mercadão

Bar e Charcutaria Caldense

Rua Pernambuco s/n – Mercado Municipal – Box 9

Feito com os produtos defumados na casa (bacon, lombo, paio e linguiça defumada) e acompanhado de linguiça fina e ovo frito.

Tropeirinho mineiro do Capitão

Capitão Grill Restaurante

Rua Capitão Afonso Junqueira, 94

Feijão tropeiro mineiro com arroz, ovo frito, torresmo, mandioca frita e crispe crocante de couve.

Panturrilha de porco

Porcaria e Choperia

Rua Barros Cobra, 60

Com corte diferenciado, cozida por 36 horas na cerveja e depois frita, a panturrilha vem com dois acompanhamentos e um molho à sua escolha.

Domburi de frango

JinJin Poços de Caldas

Av. Silvio Monteiro dos Santos, 180 – Vale das Antas

Gohan (arroz japonês), frango, legumes refogado e molho à base de shoyu, vem com um refrigerante de brinde.

Moqueca com Camarões

Boteco do Ronaldo II – Bortolan

Av. João Pinheiro, 7035

Moqueca de peixe branco com camarões, acompanhada de arroz branco e farofa serve de 2 a 3 pessoas, com uma caipirinha tradicional de limão de brinde.

Nhoque pomodoro e fraldinha

Montana Grill Poços de Caldas

Av. Silvio Monteiro dos Santos, 180 – Vale das Antas

Nhoque com molho amatriana e fraldinha, vem com um refrigerante de brinde.

Burger 14

Hamburgueria Me Poupa

Rua Santa Catarina, 271

Pão com dois burgers smash, 100g de queijo canastra empanado no Doritos, tomate grelhado e manjericão, com 30% de desconto durante o festival.

Milk-shake

Hamburgueria Me Poupa

Rua Santa Catarina, 271

A Hamburgueria Me Poupa oferece também milk-shakes Ninho com Nutella, Caramelo Salgado, Ovo Maltine e Bacon com 30% de desconto.

Queijo na Brasa

Restaurante Taberna do Lucas

Avenida João Pinheiro, 819

Queijo cabacinha fundido na chapa de ferro na brasa com cebola caramelizada e pimenta biquinho, com 15% de desconto durante o festival.

Carne de Sol Trinchada

Boteco Benvindo

Rua Barros Cobra, 68

Carne de sol trinchada com mandioca na manteiga de garrafa, com 15% de desconto durante o festival.

Moranga recheada

Bar do Jayme

Praça Dom Pedro II , 58

Moranga de porte pequeno/médio com 200g de ponta de peito desfiada e 200 ml de creme de leite, acompanha mini torradas, com um aperitivo de brinde.

Fettuccine à moda Poços de Caldas

Restaurante I Fratelli

Av. Santo Antônio, 276 – Cascatinha / próximo a Praça dos Macacos

Fettuccine (massa própria fresca) ao molho rústico de tomates e ervas frescas, com queijo curado da região em mini cubinhos, panceta assada e curau, com cafezinho da casa de brinde.

Parmegiana de Tilápia

Restaurante Lambari

Estrada Poços Palmeiral km 84

Filé de Tilápia empanado na farinha panko, com molho de tomate caseiro (receita do chef) e queijo, com uma cerveja como brinde.

Pizza Margherita

Napoletana Pizzaria

Avenida João Pinheiro, 1033

Massa de fermentação lenta assada a 500 graus, coberta com molho de tomates pelados italianos, queijo mozzarela, finalizada com tomate coquetel e manjericão, com desconto durante o festival.