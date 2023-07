Escola de Capoeira promove campeonato interno e fortalece valores cidadãos

Poços de Caldas, MG – O último final de semana foi movimentado para o Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira (C.E.E.P.C), uma renomada escola cultural e esportiva da cidade de Poços de Caldas. Comandado pelo Mestre Vagner de Carvalho, o C.E.E.P.C atende mais de 150 pessoas em seus diversos projetos, que incluem oficinas culturais e competições esportivas.

No sábado, dia 08/07, a escola promoveu uma seleção interna por meio de um campeonato, contemplando categorias como sem graduação, sete a dez anos, onze a treze anos, adulto e acrobacias/movimentações. A competição foi acirrada em todas as categorias, e apenas os primeiros colocados foram premiados e consagrados campeões.

Na categoria sem graduação, o aluno Miguel Magalhães Gomes conquistou o primeiro lugar. Na faixa etária de sete a dez anos e na categoria de acrobacias/movimentações, o aluno Carlos Eduardo Nuevo Bernardes foi o campeão. Na categoria de onze a treze anos, o aluno Cezar Mesaki Silva garantiu o título, enquanto no grupo adulto, o aluno Gustavo Henrique Silva Rodrigues se consagrou como o vencedor.

Além da competição saudável entre os atletas, o campeonato também promoveu o convívio familiar, já que os responsáveis puderam estar presentes para torcer e incentivar. Essas atitudes colaboram para a formação de cidadãos exemplares, que é o principal objetivo da escola e do seu projeto “Capoeira e Cidadania”, que conta com parceria da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

O evento contou com a participação voluntária de profissionais como o professor Reginaldo Alves do Nascimento, o monitor Iuri Julierme de Melo Ferreira Penna e os graduados Franciele Silva do Nascimento, Vanessa de Cássia Carvalho e Allan Santiago Luz, que atuaram como árbitros. Além disso, eles também desempenham papéis importantes em aulas e projetos sociais voltados para a comunidade de Poços de Caldas.