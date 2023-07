Festival é dedicado à atriz Deborah Soares, que completa 50 anos de carreira

Poços de Caldas, MG – “O meu encanto para o teatro veio há muito tempo, desde quando atuava na escola, desde lá eu já sentia que eu tinha uma veia artística. Quando fui convidada para fazer uma peça no grupo da Nicionely de Carvalho, que era o teatro Alvorada Benigno Gaiga, fiz a minha primeira peça e senti no momento que eu pisei no palco, que essa era a minha profissão e foi aí que eu resolvi dar tudo de mim, me apaixonei e nunca mais larguei”. Assim a atriz e arte-educadora Deborah Soares resumiu, em entrevista, seu amor à primeira vista pelos palcos. (disponível em https://ondapocos.com.br/no-dia-nacional-do-teatro-confira-o-que-dizem-alguns-artistas-de-pocos/). O Festival de Inverno de Poços de Caldas é dedicado à atriz, que completa 50 anos de carreira em 2023.

Durante o espetáculo “Hollywood in Concert”, que abriu oficialmente a programação do Festival de Inverno, no último sábado (8), no Parque José Affonso Junqueira, Deborah Soares foi homenageada pelo prefeito Sérgio Azevedo e pelo secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, que anunciou que toda a programação da 27ª edição do festival é dedicada à atriz, que dá vida à querida e popular Iscrareti Bernadeti.

Atriz, que completa 50 anos de carreira artística em 2023, dedicou homenagem à mãe

Caracterizada de Iscrateri, Deborah recebeu flores e troféu comemorativo aos 150 de Poços de Caldas. “Agradeço de coração porque tudo que eu fiz e tudo que eu faço é por amor à arte. Esta homenagem vai para a minha mãe, que sempre apostou e acreditou em mim e sempre me disse: filha, faz aquilo que você gosta e quando você começar a trabalhar e ser profissional faça com amor. Então, eu escolhi o teatro, trabalhar com crianças e passar a arte para todo mundo”, disse, bastante emocionada.

“Nosso reconhecimento e admiração pelo que a Deborah fez e faz em nossa cidade. É uma singela, porém verdadeira homenagem aos 50 anos de vida artística desta atriz que tantas alegrias traz para o público”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

Já o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, enfatizou a importância da atriz para a cena teatral da cidade. “É um orgulho e uma honra poder prestar esta homenagem à querida Deborah Soares, um ícone das artes cênicas de Poços de Caldas, com toda uma vida dedicada ao teatro”, pontou.

A atriz

Deborah Soares, que dá vida à querida e popular Iscrareti Bernadeti, à Bonequinha Preta, entre outras tantas personagens, completa 50 anos de carreira artística em 2023, tendo atuado em adaptações de peças do teatro mundial como A Casa de Bernarda Alba (Frederico Garcia Lorca), O Inspetor Geral (Nikolai Gogol), O Cavalinho Azul (Maria Clara Machado), Auto da Barca do Inferno (Gil Vicente).

Também emprestou seu talento na interpretação de personagens de peças assinadas por autores poços-caldenses como O Crime Roubado (Wallace Lara), Pelos Caminhos Do Gólgota (Carlos Alberto Casalinho), da qual participou de 1989 a 2019, Família Ratos em A Vingança (Dema Mello), entre outros.

De sua própria autoria, destacam-se Sequestro dos Brinquedos, O Bauzinho Encantado, Natal dos Bonecos, Os Peraltas em Férias e Emileca e Cia, além de Iscrareti Bernadeti em So Proceis Show, que ficou em cartaz de 2007 a 2020.

Na programação cultural do município, participa com grande sucesso de iniciativas como o Festival de Inverno de Poços de Caldas, programação de Natal, Turismo em Cena e Carnaval, integrando a Charanga dos Artistas desde a sua fundação.

Em 2023, recebeu o primeiro título de “Bufão da Charanga”, pela personagem Iscrareti Bernadeti. Entre as homenagens já recebidas por Deborah Soares estão Moção de Aplausos pela Câmara Municipal de Conselheiro Lafayete/MG no Festival de Artes Cênicas de 2007, Certificado de Mérito Profissional pela Câmara Municipal de Poços de Caldas, em 2004, e homenageada no Festival Estudantil de Teatro (FET), em 2011.