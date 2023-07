Governador Romeu Zema empossa novo secretário de Estado de Governo

Belo Horizonte, MG – O governador Romeu Zema empossou, nesta terça-feira (11/7), o novo secretário de Estado de Governo, Gustavo Valadares, durante solenidade na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A cerimônia contou com a presença de secretários, deputados estaduais, federais e prefeitos.

Durante a posse, Zema mostrou a satisfação de trabalhar com um secretário que, antes de chegar ao cargo, era o líder do Governo de Minas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

“Para mim, é uma satisfação enorme ter um secretário que foi convocado durante o seu mandato para deputado para somar esforços no Governo de Minas. Tenho certeza que vamos trabalhar para melhorar, ainda mais, o nosso estado. Temos uma grande missão pela frente e tenho certeza que a sua participação será de extrema importância”, disse.



União



Durante seu pronunciamento, o secretário Gustavo Valadares agradeceu ao governador a confiança e afirmou que as portas da Secretaria de Estado de Governo (Segov) estarão escancaradas para a classe política para que, junto a um governo responsável, composto de homens e mulheres competentes, liderado por um homem de bem, possam transformar o estado na maior referência de gestão pública do país.

Valadares fez um balanço da sua trajetória e agradeceu aos deputados e deputadas estaduais com os quais conviveu ao longo dos últimos 20 anos.

“Cada dia que eu vivi naquele parlamento me ensinou muito. Eu quero aproveitar todo o aprendizado para falar que eu assumo a pasta de secretário com um pouquinho de cada um dos colegas parlamentares, em especial o presidente Tadeuzinho, a mesa diretora e os líderes do governo e da oposição”, afirmou.

Foto: Cristiano Machado