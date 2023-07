Grêmio empata com Feras de Pouso Alegre em 3×3 pela Copa Sylvia Machado

Poços de Caldas, MG – O futebol feminino foi destaque no último domingo com o empate emocionante entre Grêmio e Feras de Pouso Alegre. A partida, válida pela Copa Sylvia Machado, foi realizada no estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, e terminou em um empate eletrizante de 3×3.

Sob o comando do técnico Zé Gordinho, a equipe do Grêmio entrou em campo determinada a conquistar a vitória. O jogo foi repleto de lances emocionantes, com as duas equipes demonstrando habilidade e determinação em busca do gol.

No entanto, ao final dos 90 minutos, o placar mostrava um empate de 3×3, refletindo o equilíbrio e a competitividade das duas equipes em campo.

O empate foi um reflexo do bom desempenho das jogadoras em campo, que demonstraram técnica, garra e espírito esportivo ao longo da partida. O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento, e esse jogo é mais uma prova da qualidade e paixão presentes nessa modalidade esportiva.

O técnico Zé Gordinho elogiou o desempenho de suas jogadoras e ressaltou a importância de continuar trabalhando para alcançar bons resultados. O Grêmio segue empenhado em se destacar na Copa Sylvia Machado e buscar a classificação para as próximas fases da competição.