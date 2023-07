“Hollywood In Concert” abre Festival de Inverno de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O que a música significa para um filme? Uma canção ou apenas algumas notas podem abrir o nosso baú de memórias e reavivar emoções. Foram muitos os filmes que passaram pela cabeça das mais de 3500 pessoas que prestigiaram o espetáculo “Hollywood in Concert”, que marcou a abertura do Festival de Inverno 2023, na noite do último sábado (8). O inequívoco talento do baixo-barítono Orival Bento Gonçalves Filho se fez ouvir por todo o Parque José Affonso Junqueira, a partir das janelas do Palace Hotel, acompanhado à altura pela Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas, regida pelo maestro Juliano Marques Barreto.

No programa, grandes clássicos de filmes, animações e musicais de Hollywood, como “New York, New York”, “Les Miserables”, “Superman”, James Bond 007, E.T. e Star Wars. E por falar em E.T. e Star Wars, o compositor John Williams, com 91 anos e 53 indicações ao Oscar, foi um dos grandes homenageados da noite.

Responsável por trilhas de sucessos cinematográficos como “Indiana Jones”, “A lista de Schindler”, “Jurassic Park” e “Harry Potter”, Williams foi referenciado pelo cantor lírico Orival Bento Gonçalves Filho, que conduziu o concerto, levando ao público informações contextuais sobre as peças executadas.

Sobre a trilha do tensíssimo filme “Tubarão”, Orival disse: “A criatividade de John Williams é tão grande que Steve Spielberg disse que ele, com certeza, salvou o filme com a trilha sonora. Os robôs de Tubarão viviam quebrados e ele não conseguia terminar o filme. John Williams, com duas notas – o tema de Tubarão tem duas notas somente – conseguiu criar o personagem sem que o Tubarão aparecesse”, contou. Na sequência, a Banda executou um medley de John Williams e para os amantes do cinema foi possível visualizar o E.T. voando na bicicleta e até mesmo sentir o cheiro do medo do ataque em Tubarão.

O encontro

O baixo-barítono Orival Bento Gonçalves Filho, nascido em Poços de Caldas e radicado em Nova Iorque, já foi aclamado pela critica do The New York Times por sua interpretação de Leporello, na ópera Don Giovanni, como “o mais elegante”, “inesquecível” e “soberbo do começo ao fim”. O solista do concerto acumula um vasto repertório operístico se apresentando em vários continentes.

Formada em 2012, a Banda Sinfônica surgiu quando professores do Conservatório Musical uniram alunos e músicos convidados com o objetivo principal de promover o desenvolvimento musical de seus integrantes através da prática em conjunto desenvolvida pedagogicamente. Hoje, o grupo conta com a presença de professores do próprio Conservatório, renomados e reconhecidos nacional e internacionalmente pelos trabalhos que desenvolvem.

“Hollywood in Concert” nasceu do maravilhoso encontro entre o baixo-barítono e os músicos da Banda Sinfônica do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani. Esta foi a quinta iniciativa conjunta entre Orival Bento Gonçalves Filho e a Banda Sinfônica. Juntos, já produziram também os espetáculos árias de ópera, musicais da Broadway e Disney in Concert 1 e 2.

“Em 2019, foi um sucesso estrondoso com o Disney In Concert no Palace Casino, que tivemos que fazer várias sessões de tanto público. Isso nos levou a acreditar que precisávamos sair das salas de concerto e vir aqui para a praça pública, onde democratizamos o acesso à música de qualidade e à música instrumental. Não é todo dia que encontramos um repertório tão grandioso e tão difícil quanto o deste concerto”, ressaltou o regente da Banda Sinfônica do Conservatório Musical, Juliano Marques Barreto.

Festival de Inverno

O concerto marcou a abertura do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. O prefeito Sérgio Azevedo, que rendeu homenagens ao solista Orival Bento Gonçalves Filho e também à atriz Deborah Soares durante o evento, destacou que a programação foi pensada para todos os públicos.

“Estamos aqui hoje neste concerto maravilhoso, feito por artistas de Poços de Caldas, incluindo o Orival, que é poços-caldense. A programação do Festival de Inverno segue até o dia 23, valorizando os nossos artistas locais. Os turistas que sempre lotam a cidade durante as férias de julho e também os moradores vão poder aproveitar as atrações, tanto no centro como nos bairros”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo.

Já o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, aproveitou para agradecer à equipe da Secult e de todas as secretarias municipais que apoiam o evento e aos 423 artistas que participam desta 27ª edição do Festival de Inverno de Poços Caldas. “A Prefeitura de Poços de Caldas se enche de orgulho por fazer essa entrega para a cidade e para os turistas que nos visitam no período das férias, com esse Festival de Inverno múltiplo, plural, diverso, com o objetivo de levar o riso, a alegria e o pensamento crítico às pessoas”, afirmou.

Programação

O Festival de Inverno de Poços de Caldas acontece até 23 de julho, com mais de 150 atividades que vão agitar a cidade, com muita música, teatro, circo, dança, exposições, cultura popular e recreação para todas as idades e gostos, na região central e também nos bairros.

Confira a programação completa: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.