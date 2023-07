Jéssica Mendes encanta público com show na Festa da Apae

Poços de Caldas, MG – No último sábado (8), a cantora Jéssica Mendes brilhou no palco da Festa da Apae com sua banda, levando um show sertanejo cheio de alegria e contagiando o público presente. A cantora arrancou sorrisos e recebeu elogios de todos que prestigiaram esse grande evento beneficente.

A apresentação de Jéssica Mendes foi um dos pontos altos da festa, proporcionando momentos de descontração e diversão para todos. Com seu talento vocal e carisma, a cantora conquistou o público, que cantou junto e se emocionou com suas músicas.

Além de sua participação na Festa da Apae, Jéssica Mendes também marcou presença no Projeto Simbiose, em parceria com o grupo Samba Di Vinil. O Projeto Simbiose – Encontro de Gêneros Democratizando a Arte! – é uma iniciativa que busca promover e valorizar o samba em todas as regiões da cidade, envolvendo músicos de diferentes estilos em shows que visam integrar e democratizar a arte.

O Grupo Samba Di Vinil, que faz parte do programa de Patrocínio Direto 2023 da Secretaria Municipal de Cultura, propõe essa interação entre estilos musicais diversos, buscando atrair públicos de todas as faixas etárias e gêneros. O objetivo é que a música seja um instrumento de união e inclusão, proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a comunidade.

A participação de Jéssica Mendes no Projeto Simbiose evidencia sua versatilidade e seu compromisso em levar música de qualidade para diferentes públicos. Sua presença enriqueceu ainda mais o evento, trazendo seu estilo sertanejo para se mesclar com o samba, em uma combinação envolvente e empolgante.

A arte tem o poder de unir pessoas e promover o bem-estar social. O Projeto Simbiose, juntamente com a participação de Jéssica Mendes e do grupo Samba Di Vinil, cumpre esse papel ao oferecer shows de qualidade, que contemplam diferentes gêneros musicais, com o intuito de democratizar a arte e proporcionar momentos de alegria e integração para todos os públicos.