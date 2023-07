Marcelo Heitor apresenta Moção de Apelo para aquisição de vacina japonesa contra a dengue

Poços de Caldas, MG – Aprovada pela Câmara nesta terça-feira (11), a Moção de Apelo n. 55/2023 solicita ao Governo Federal a aquisição de vacina contra a dengue produzida pelo laboratório Takeda, no Japão. A proposição é de autoria do vereador Marcelo Heitor (PSC), que destacou que o combate à doença tem sido um desafio para o sistema de saúde brasileiro.

O parlamentar citou que, anualmente, milhares de casos são registrados em todo o país, resultando em hospitalizações e óbitos. “A disponibilidade de uma vacina eficaz contra a dengue é uma conquista significativa e oferece uma esperança real para reduzir a incidência e o impacto dessa doença em nossa sociedade. O Brasil registra mais de 500 mortes por dengue em 2023, sendo que esse total de mortes já é metade do montante registrado no país em 2022. Apresentei essa Moção preocupado com o tema, inclusive temos muitos casos aqui em Poços de Caldas. Faço esse apelo ao Governo Federal para que possa, de imediato, comprar essas vacinas que já estão disponíveis, inclusive com aprovação da Anvisa há quase quatro meses e a gente vê aí uma lentidão do Governo Federal”, afirmou.

Na Moção de Apelo, o vereador citou que a vacina japonesa demonstrou eficácia geral de 80,2%, comprovada para todos os sorotipos da dengue. “Enquanto isso, o imunizante produzido pelo Instituto Butantan ainda está em fase de testes e só poderá ser submetido à Anvisa até o final de 2024, com doses prontas para entrega em 2025. Então, essa Moção vem para chamar a atenção do Governo Federal, do Ministério da Saúde, e espero que o mais rápido possível a vacina já esteja à disposição da nossa população. A dengue é uma ameaça real à saúde pública e a disponibilização dessa vacina pode ser uma medida essencial para enfrentar a doença”, finalizou.