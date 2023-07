Praça Dom Pedro II recebe música de diferentes estilos no Festival de Inverno

Poços de Caldas, MG – A Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos) recebe diversas atrações musicais durante o Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023. No local, que durante o dia recebe o Mundo da Criança, as apresentações musicais terão início nesta quarta-feira, 12 de julho, às 19h, com o Baile na Praça da Orquestra Românticos de Poços.

Pessoas de todas as idades terão a oportunidade de dançar ao som de uma boa orquestra, que toca músicas das épocas de ouro de dança de salão e também sucessos mais atuais. A programação segue na quinta-feira (13), às 19h, com o show After That – Luzes na Cidade.

Já na sexta (14), serão duas atrações: às 18h30, tem K2 – 25 anos e às 20h30, a banda Viva La Vida agita o público. No sábado (15), o som tem início às 16h, com A Nova Velha Banda, seguida pelo show Banda Acquários – 22 anos de amizade, às 17h30. A partir das 18h30, a Festa Black Lab3 coloca todo mundo para dançar.

No domingo (16), tem tributo a Raul Seixas, às 15h30, com o show Moe & Os Agricultores – Toca Raul. Às 17h, Big Bem Samba e Gafieira Sulfurosa e às 18h30, Nego Moura apresenta Coração Ancestral, fechando como Dons Maria Canta e Grita, às 20h.

A programação musical na Praça Dom Pedro II segue nos dias 19, 20 e 22 e os shows só terminam no dia 23 de julho, último dia do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023.

Confira a programação musical da Praça Dom Pedro II:

QUARTA-FEIRA – 12 DE JULHO

19h | Baile com a Orquestra Românticos de Poços

QUINTA-FEIRA – 13 DE JULHO

19h | After That – Luzes na Cidade

SEXTA-FEIRA – 14 DE JULHO

18h30 | K2 – 25 anos

20h30 | Viva La Vida

SÁBADO – 15 DE JULHO

16h | A Nova Velha Banda

17h30 | Banda Acquários – 22 anos de amizade

18h30 | Festa Black Lab3

DOMINGO – 16 DE JULHO

15h30 | Moe & Os Agricultores – Toca Raul

17h | Big Bem Samba e Gafieira Sulfurosa

18h30 | Nego Moura apresenta Coração Ancestral

20h | Dons Maria Canta e Grita

QUARTA-FEIRA – 19 DE JULHO

19h | Michel Falcão e banda

QUINTA-FEIRA – 20 DE JULHO

19h | Tiny House Band

SÁBADO – 22 DE JULHO

16h | Minduim na Praça

17h30 | Da Máfia e a Revolução da Música Através dos Tempos

19h | O Baile da Souldiva

20h30 | Os Camarás e convidados

DOMINGO – 23 DE JULHO

14h | Samba de Mununu

15h30 | Fernanda Rossi canta Rita Lee

17h | Vizinhança do Soul

18h30 | Iúna – Canto para todos os cantos

20h | Genes Recessivos

Confira a programação completa do Festival de Inverno de Poços de Caldas 2023: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/festivaldeinverno/.