Prefeito visita obra de revitalização da Avenida João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo conferiu na manhã desta segunda-feira (10) as obras de revitalização da Avenida João Pinheiro realizadas pela secretária de Obras e Serviços Públicos.

No local, está sendo feito a demarcação das novas calcadas e preparação do solo para o novo projeto paisagístico e plantio das árvores. São 6 km de obras, com a implantação do novo projeto paisagístico do município, as árvores em situação precária são substituídas por espécies mais adequadas para a arborização urbana.

O local conta ainda com bancos, pista de caminhada, seguindo o mesmo padrão do outro lado do rio, sentido centro/bairro.

Serão criados dezenas de canteiros, onde serão plantadas espécies de grande durabilidade, floração extensa e tons variados. As mudas que serão utilizadas, são de viveiros especializados em arborização urbana. A mão de obra utilizada na intervenção é da Divisão de Parques e Jardins, órgão da SMSP.

O projeto de revitalização foi apresentado ao Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, em novembro do ano passado e foi deliberada a revitalização da avenida.

Para o prefeito, Sérgio Azevedo, uma obra necessária que será finalizada em breve. “Sempre importante acompanharmos de perto o trabalho desenvolvido, o projeto paisagístico trará novo aspecto ao espaço com mais segurança a todos.”