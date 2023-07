Veterinários contra febre aviária

Os cerca de 350 médicos veterinários do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) estão preparados para atuar em casos de indícios de gripe aviária no estado. Todos esses profissionais do órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) receberam treinamento específico (foto). Para capacitar todo o quadro de veterinários, foram realizadas oito edições das aulas, duas em Belo Horizonte e uma em cada um dos seguintes municípios: Pará de Minas, na região Metropolitana, Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Montes Claros, no Norte do Estado, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Rio Pomba, na Zona da Mata, e Machado, no Sul de Minas. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Araxá vai recapear na Boca da Mata

A Comunidade da Boca da Mata recebeu recapeamento asfáltico após mais de 15 anos de espera. O trabalho faz parte do projeto de recuperação das vias da cidade, que já não comportavam mais dos serviços de tapa-buracos devido aos desgastes causados com o passar dos anos. No local foi realizada a revitalização da via com base asfáltica, melhoramento do sistema de drenagem pluvial profunda e superficial e será realizada a sinalização horizontal e vertical. A comunidade também recebeu iluminação de primeira qualidade com 20 lâmpadas com a tecnologia LED. A ação faz parte de mais uma etapa do projeto Araxá Cidade Luz. (Correio de Araxá – Araxá)

Evento Fecomércio na Rua em Lafaiete

Entre os dias 6 e 9 de julho, Conselheiro Lafaiete recebeu o Sistema Fecomércio na Rua. O evento contou com oficinas de qualificação profissional e de gastronomia, atendimentos médicos, atividades de lazer, além de atrações culturais e musicais. Comprometido com a capacitação do setor, o Sistema Fecomércio MG na Rua também realizou o Inova Varejo. Por meio de palestras, consultorias e workshops, foram promovidas experiências únicas e agregadoras, com networking, conexão, integração, fortalecimento e inovação, permitindo que o comércio local conheça novos modelos de negócios e gestão empresarial. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Bombeiros promovem palestras em GV

O 6º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais deu início a uma série de palestras educativas. O foco da ação são os alunos dos anos iniciais de instituições de ensino de Governador Valadares. Essa iniciativa é parte de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Governador Valadares e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, responsável pelo tratamento e distribuição de água na cidade. Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar e educar as crianças desde cedo sobre a importância da água e como utilizá-la de forma responsável. (Jornal Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

UTI Neonatal completa 20 anos

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Márcio Cunha (HMC) celebra, neste mês de julho, 20 anos de atuação. A unidade possui atualmente 20 leitos, dos quais, 15 deles neonatal e 5 leitos para atendimento pediátrico. Ao longo de 10 anos, a unidade contabilizou um índice positivo, com taxa de sobrevivência de 96% para pacientes com peso a partir de 1,5 kg. A UTI, que é referência para mais de 800 mil habitantes em mais de 35 municípios do Leste de Minas Gerais é reconhecida pelo carinho dos profissionais que se dedicam aos cuidados especiais e humanizado aos pacientes. Os dados constam em nota divulgada nesta terça-feira, 11, pela Fundação São Francisco Xavier. (Diário do Aço – Ipatinga)

Usiminas reafirma compromisso

Nas últimas semanas, um assunto que causou polêmica na cidade foi em relação ao Pico da Pedra Grande, localizado entre os municípios de Itatiaiuçu, Igarapé e Mates Leme (Serra Azul). Os rumores são de que o local está correndo risco de intensa atividade mineradora pela Mineração Usiminas, afetando o local. Diante disso, foi protocolado um projeto de lei, que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico e Cultural da Pedra Grande para ampliar a preservação do espaço. A Pedra Grande é conhecida pela sua bela vista e com grande importância regional, sendo um dos destinos mais procurados pelos moradores da região e considerado o principal cartão postal do município. (Folha Povo Itatiaiuçu – Itatiaiuçu)

Fórum reuniu empreendedores em Itaúna

Com o intuito de debater soluções ágeis para produção de ferramentais e o seu impacto na linha de produção, na última quinta, 6, o 2º Fórum Hard de Fundição reuniu em Itaúna mais de 100 modeladores e outros profissionais interessados na área. “Na região encontram-se fundições e modelações importantes, tornando valiosa essa troca de conhecimento, além de ser uma oportunidade da Hard fortalecer sua relação com seus parceiros locais”, destaca Tiago Santos, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Hard. (Jornal Integração – Itaúna)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

