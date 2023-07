20º Congresso Internacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas recebe Cristina Serra

Poços de Caldas,MG – Com a temática “O Futuro da Humanidade: Sustentabilidade em Questão” a edição comemorativa de vinte anos do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, um dos mais relevantes do Brasil, será aberta no dia 19 de setembro, com a conferência master da jornalista e escritora Cristina Serra. A jornalista e ativista, que esteve em Poços de Caldas para participar do Flipoços 2023, quando lançou seu livro “Nós, sobreviventes do ódio”, volta à cidade para falar do seu assunto preferido: questões ambientais.

Com uma carreira consolidade no jornalista ambiental no Brasil, Cristina, trabalhou nas redações dos jornais Resistência, LEIA, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, da revista Veja e da Rede Globo. Na TV, foi repórter no Rio de Janeiro e em Brasília, correspondente em Nova York e comentarista do Programa do Jô. Foi colunista da Folha de S.Paulo de 2020 ao começo de 2023. É analista de política do canal digital ICL Notícias. Tem quatro livros publicados, dentre eles, “Tragédia em Mariana”.

O 20º. Congresso Internacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas 2023 acontece de 19 a 22 de setembro no Espaço Cultural da Urca e espera receber mais de 500 congressistas de todo País. A organização do evento informa que as inscrições estão abertas e para quem for enviar trabalhos científicos deve fazê-lo até 23 de julho.

Essa edição será marcada com muitas comemorações pelos vinte anos do Congresso, um dos mais longevos do Brasil e reconhecido internacionalmente. Contará com um rico conteúdo programático entre palestras, mesas redondas, apresentação de trabalhos científicos, mini cursos, visitas técnicas, uma ampla programação para as escolas e uma festa de confraternização. Como nos anos anteriores os melhores trabalhos científicos de 2023 serão publicados em revistas científicas e em e-books exclusivos do congresso. Acompanhe e curta nosso canal do YouTube pelo https://www.youtube.com/@CNMAPocos e as redes sociais @cnmapocos

O Congresso é uma realização da GSC Eventos Especiais em parceria com o IFSULDEMINAS – Campus Muzambinho. As inscrições on-line poderão ser feitas diretamente no sitio do congresso, onde terão acesso às normas para submissão de trabalhos científicos, bem como às demais informações. Acesse: http://www.meioambientepocos.com.br/ ou ligue para (35) 3697-1551 na GSC Eventos Especiais em Poços de Caldas.