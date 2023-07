5669 reprovações de CNH em JF

Entre janeiro e maio de 2023, 5.669 reprovações no exame para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para direção de automóveis (foto) foram registradas em Juiz de Fora. Os dados foram fornecidos pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e mostram que apenas 1.469 pessoas conseguiram aprovação, uma taxa de 26% em relação ao número de reprovados. No total, 3.869 candidatos se inscreveram este ano na cidade, sendo que 86 não compareceram no dia do exame. Em todo o ano passado, o número de reprovações em Juiz de Fora chegou a 19.948, enquanto o de aprovação ficou em 5.053, uma taxa de 25%. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Maçonaria busca apoio para saúde

O Conselho de Veneráveis do Norte de Minas (Convenorte), que representa as lojas maçônicas do Norte de Minas, articula para melhorar a saúde pública na região, uma das principais demandas da população. A entidade pretende atuar em diversas frentes, com esta finalidade. Agora mesmo, busca apoio financeiro do Ministério Público de Minas Gerais para instalar usinas de energia solar fotovoltaica nos hospitais de Brasília de Minas, Januária, Manga e São Francisco, que devem consumir recursos da ordem de R$ 5,2 milhões. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Mariana inaugura exposição

Unindo história e humor, a Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer, inaugurou a exposição “Mariana 327 anos, em Quadrões”, do Artista Camaleão. O projeto conta a história do município por meio de pinturas digitais impressas em canvas e fica disponível para visitação até o dia 30 de julho. O secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer do município, Cristiano Vilas Boas, explicou que Mariana já tinha adquirido 15 obras do artista, que ficavam expostas no Centro de Atenção ao Turista, e neste ano, o artista produziu mais 15 quadros, que também foram adquiridos pela secretaria. (O Liberal – Ouro Preto)

Controladoria de Uberaba lança Manual

A Controladoria-Geral do Município de Uberaba lançará, nesta quinta-feira, 13, Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos. O guia é direcionado para gestores e fiscais de contratos firmados pelo Município. A publicação apresenta diretrizes para monitoramento do cumprimento das obrigações contratuais, com o objetivo de assegurar a qualidade da execução do objeto e o respeito às normas. O evento de lançamento contará com palestra do titular da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba, José Carlos Fernandes Junior. O promotor abordará o tema “Regulamentação e fiscalização: caminhos para uma governança pública honesta”. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

BR-365tem novo modelo de fiscalização

A concessionária Ecovias do Cerrado e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciaram um novo modelo de fiscalização de evasões de pedágio ao longo dos 437 quilômetros concessionados das BRs 364 e 365, entre Uberlândia e Jataí (GO). O sistema automatiza a emissão de multas a motoristas flagrados cometendo a infração, considerada grave pelo artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As BRs 364 e 365 são as primeiras dos estados de Minas Gerais e Goiás a contarem com o novo modelo de fiscalização, que é realizada de forma eletrônica e que dispensa a presença de uma autoridade policial para autuação em flagrante do usuário. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Serviços das UBS’s são terceirizados

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Araguari abriu Processos Licitatórios para a terceirização dos serviços das Unidades Básicas de Saúde Portal dos Ipês, Millenium e Bela Suíça. Essa decisão visa complementar as equipes da gestão pública de forma simplificada. Dentre as vantagens da terceirização de serviços públicos, estão: melhoria das operações, qualidade, otimização do tempo da equipe, produtividade, economia e redução de custos. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Ouro Preto tem Festival até dia 30

A cidade histórica, conhecida por suas belas igrejas e rica herança cultural, terá uma programação diversificada repleta de arte, cultura e celebração no Festival de Inverno de Ouro Preto. De shows a performances artísticas incríveis, palestras inspiradoras e muito mais, esse festival promete encantar seus sentidos. Com eventos acontecendo até o dia 30 de julho, as atrações estarão espalhadas por diversos locais de Ouro Preto. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

