Acidente de trânsito deixa vítima ferida na Av. Vereador Edmundo Cardillo

Poços de Caldas, MG – Na noite de anteontem, por volta das 23h32, um acidente de trânsito com vítima ocorreu na rotatória da Avenida Vereador Edmundo Cardillo, no bairro Bianucci, em Poços de Caldas. Após receber uma solicitação via 190, uma equipe da Polícia Militar prontamente se dirigiu ao local do incidente.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150, de cor preta, e um automóvel Honda Fit, de cor prata. De acordo com o relato do condutor do Honda Fit, ao tentar cruzar a rotatória, a motocicleta colidiu na lateral do seu veículo. Por outro lado, o condutor da motocicleta alegou não se recordar dos detalhes sobre como ocorreu o acidente.

Tanto o condutor da motocicleta quanto sua passageira sofreram lesões leves como resultado da colisão. As vítimas foram prontamente atendidas por equipes de resgate no local e encaminhadas para atendimento médico em um hospital próximo.

O condutor da motocicleta foi identificado como L. O. S. M., um jovem de 19 anos que trabalha como açougueiro. Já a passageira da motocicleta é Y. B. G., uma jovem de 18 anos.

Ambos receberam os primeiros socorros e estão em condição estável.Por sua vez, o condutor do Honda Fit é J. B. F. F., um homem de 53 anos que atua como vigilante. Ele saiu ileso do acidente e permaneceu no local prestando assistência às vítimas.

Após a ocorrência, a motocicleta foi removida do local devido a uma infração de trânsito. Além disso, foi constatado que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).